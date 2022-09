Zehn Tage Urlaub, zwei Tage Festival: Das ist das Konzept des Schlager-Festivals "Schlagersterne", das am 10. und 11.05.2023 in der Stierkampfarena von Palma stattfinden soll.

Insgesamt 14 Schlager-Stars - darunter Giovanni Zarella, Nik P., Beatrice Egli, Julia Lindholm, Semino Rossi, Ross Anthony und Matthias Reim -, werden vor 8.500 Menschen ihre größten Hits spielen. Pro Abend treten jeweils sieben Künstler auf, moderiert wird die Show von der ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel.

Zehntägige Reise

Angeboten wird den Fans eine Pauschalreise, die vom 6. bis zum 15. Mai 2023 geht und in drei verschiedenen Preissegmenten ab 799 Euro buchbar ist. Die Gäste werden in Drei- bis Fünf-Sterne-Hotels an der Playa de Palma, sowie in Illetas, Santa Ponsa, Paguera oder Magaluf untergebracht. In dem Preis enthalten sind die zwei Schlager-Abende, das Hotel, der Flug und der Bustransfer zum Event und zurück plus Reiseleitung.

Den Veranstaltern war es bei der Präsentation des Festivals am Mittwoch (21.9.) in Palma besonders wichtig, sich von den Party-Schlagern am Ballermann zu distanzieren. Die ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin beschrieb das Konzept folgendermaßen: "Es ist so, als ob der Fernsehgarten ein Best-of machen würde!"

Karten auch im freien Verkauf

Neben den Tickets, die im Reisepaket angeboten werden, soll auch ein begrenztes Kontingent an Eintrittskarten in den freien Verkauf kommen. Informationen zur Schlagerreise finden Sie hier.