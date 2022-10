Es sind die letzten beiden Male, die der als "König von Mallorca" bekannte Schlagersänger Jürgen Drews auf der Bühne stehen wird. Und beide Shows werden an diesem Wochenende für das Fernsehen aufgezeichnet.

"Das große Schlagerjubiläum": Aufzeichnung, Stars, Sendetermin

Der vorletzte Auftritt des Sängers, der nach über 50 Jahren auf der Bühne in den Ruhestand geht, findet am Freitag (21.10.) statt. Im Studio 3 der Media City in Leipzig steht der 77-Jährige bei „Das große Schlagerjubiläum 2022 – Auf die nächsten 100!“ auf der Bühne.

Moderiert wird die Show von Florian Silbereisen. Neben Drews treten unter anderem Helene Fischer, Roland Kaiser, Andreas Gabalier, die Kelly Family, Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis, Andy Borg, Ross Antony und DJ Ötzi auf. Ausgestrahlt wird das Schlagerevent gleich am folgenden Abend um 20.15 Uhr in der ARD.

"Der große Schlagerabschied”: Aufzeichnung, Stars, Sendetermin

Jürgen Drews wird sich das aber nicht gemütlich auf der Couch anschauen können, denn zum gleichen Zeitpunkt ist er erneut im Studio 3 der Media City beschäftigt. Erneut moderiert von Florian Silbereisen wird “Zum allerletzten Mal: Der große Schlagerabschied” aufgezeichnet.

Für diese Show wurde ebenfalls eine Reihe an prominenten Namen aus der Schlagerwelt verpflichtet. Auch wenn noch nicht alle Künstler bekannt sind, gilt es als wahrscheinlich, dass unter anderem Maite Kelly, Roland Kaiser, Ben Zucker, Mickie Krause und Thomas Anders mit dabei sind. Wann das Spektakel, das den letzten Auftritt Drews darstellt, genau gezeigt wird, ist derweil noch nicht bekannt. Alles deutet aber darauf hinaus, dass der Sendetermin im Januar 2023 eingeplant ist.

Botschaft auf Instagram

Jürgen Drews meldete sich derweil am Montag (17.10.) über Instagram aus seinem Vorruhestand zu Wort. "Ich habe heute gelesen, dass ich fast nichts mehr esse", erklärte er und fügte zwei Smileys hinzu. Auf einem der zwei geposteten Bilder sitzt er vor einer Tasse Kaffee und beißt herzhaft in ein Stück Gebäck. "Nur damit sich keiner Sorgen um mich macht: Mir schmeckt es nach wie vor sehr, sehr gut!" /pss