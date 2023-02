Kaum sind Sant Antoni und Sant Sebastià vorbei, macht sich Mallorca schon für eines der buntesten und fröhlichsten Feste des Jahres bereit: Den ersten Karneval seit 2020 ohne pandemiebedingte Einschränkungen. Weiberfastnacht fällt 2023 auf Donnerstag, den 16. Februar, Aschermittwoch ist der 22. Februar. Der Arbeitskalender auf den Balearen sieht allerdings keine Feiertage vor.

Den Anfang macht traditionell die Gemeinde Marratxí: Dort wird die allererste "Rua" (Karnevalsumzug) der Insel bereits am 11. Februar ab 17 Uhr zelebriert. Ansonsten ist auf Mallorca der große Tag der Feierlichkeiten Sonntag, der 19. Februar: Dann finden in fast allen Orten der Insel die Umzüge "Sa Rua" und "Sa Rueta" (Kinderkarneval) statt.

Karneval an der Playa de Palma

An der Playa de Palma startet der vom Rathaus organisierte Karnevalsumzug am Samstag, den 18. Februar. Los geht es um 14.30 Uhr am Carrer Costa i Llobera in Son Verí, der Umzug endet an der Plaça de las Maravillas in S'Arenal, wo es ab 17.30 Uhr Kinderanimation mit der Theatergruppe Uapidubi gibt.

Kräftig auf die rheinische Art gefeiert wird natürlich im "Deutschen Eck": Am Donnerstag (16.12.), Karnevalssamstag (18.2.) und Rosenmontag (20.2.) geht die Party jeweils um 11.11 Uhr los: Es gibt einen DJ, spezielles Essen aus dem Rheinland - von Reibekuchen über Grünkohl bis hin zu Rollmops und einer kalten Schlachtplatte - und Kostümwettbewerbe mit Preisverleihung jeweils ab ca. 18/19 Uhr. In diesem Sinne: Helau und Alaaf! /bro