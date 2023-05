Vom 19. bis 21. Mai verwandeln sich die Burg und die Altstadt von Capdepera wieder in ein Meer aus Handwerks- und Essensständen – allesamt in mittelalterlichem Flair gehalten – und ziehen Besucherinnen und Besucher von der ganzen Insel an. Zum 21. Mal steht in dem beschaulichen Ort der große und absolut sehenswerte Mittelaltermarkt an.

Offizielle Eröffnung ist am Freitag (19.5.) um 18 Uhr durch den Umzug mit Musikern und Jongleuren. Der Markt, wo es allerlei Kunsthandwerk und schöne Dinge zu erstehen gibt, startet aber bereits um 10 Uhr morgens – dabei kann man vielen Handwerkern auch über die Schulter schauen und sehen, wie Flechtarbeit mit Palmen ensteht, wie Schmiede und Scherenschleifer arbeiten oder wie Oblaten oder die Tonfiguren Siurells hergestellt werden. Um 21 Uhr gibt es Live-Musik von Ortiga Folk und danach Programm bis in die Nacht hinein. Das Programm am Wochenende Am Wochenende wird sich der Markt dann in ein riesiges Volksfest verwandeln. Neben den Marktständen gibt es die beliebten traditionellen Spiele für Kinder. Ein Höhepunkt am Samstag (20.5.) und auch am Sonntag (21.5.) sind nachgestellte mittelalterliche Kämpfe mit Waffen aus dem 14. und 16. Jahrhundert, vorgeführt unter anderem von der Guardia del Mar (jeweils 10.30 Uhr und 13.30 Uhr auf der Burg, auf dem Platz vor dem Nunis-Turm). Außerdem gibt es an beiden Tagen mehrere musikalisch begleitete Umzüge, Tanzaufführungen und Konzerte (teils auch von "modernen", lokalen Bands) sowie Straßentheater und am Samstag um Mitternacht ein Feuerwerk. Natürlich sind zu jeder Zeit viele mittelalterliche Gestalten auf dem Gelände unterwegs. Das ganze Programm ist online auch auf Deutsch verfügbar (ajcapdepera.net). Der Eintritt ist frei. Wer mit dem Auto anreist, sollte am Besten im Gewerbegebiet oder in Cala Ratjada parken und von dort aus laufen oder den Bus nehmen. /bro/sw