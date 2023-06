Dass Ballermann-Star Mia Julia eine ganz besondere Beziehung zu ihren Fans hat, ist kein Geheimnis. Neben ihren energiegeladenen Shows, bei denen sie auf Tuchfühlung mit ihren Anhängern geht, teilt sie auch immer wieder persönliche Gedanken und Erlebnisse auf ihren Social-Media-Kanälen. So erklärte sie kürzlich, dass sie seit Jahren an Depressionen und Tourette leidet. "Ich liebe es, wenn ich Menschen auf der Bühne zum Singen oder Lachen bringe und glücklich mache, deshalb liebe ich meinen Job. Aber in mir drin ist es schon oft auch sehr grau", sagte sie in "Der allerletzte Podcast".

Und ihre Fans danken ihr diese Offenheit und Ehrlichkeit mit Liebesbekundungen. Manche davon gehen sogar tief in die Haut: Am Freitag (16.6.) teilte die Ballermann-Sängerin ein Video auf Instagram, in dem eine junge Frau namens Susi ihr neues Tattoo präsentiert. Auf ihrem Unterarm prangt das Autogramm von Mia Julia. Die Sängerin ist ganz verzückt: "Ist das schön, du Süße", hört man sie rufen.

"Es ist nicht nur ein Name"

Die Anhängerin äußerte sich auch zur Bedeutung des Tattoos: "Es ist nicht nur ein Name. Es soll mich immer daran erinnern, dass ich so sein soll wie ich bin...egal was andere sagen."

Mia Julia ist seit Jahren eine der erfolgreichsten Sängerinnen an der Playa de Palma. Ihre aktuelle Single "Peter Pan", die sie gemeinsam mit Julian Sommer aufgenommen hat, ist seit zwölf Wochen in den deutschen Charts. Aktuell steht sie auf Platz 43. Im Gegensatz zu den typischen Mia-Julia-Liedern, in denen es um ein Lebensgefühl geht, handelt der Song vom Saufen: "Fuck, ich bin schon wieder blau wie der Ozean/und ich glaub', dass ich fliegen kann wie Peter Pan."

Jeden Donnerstag und Sonntag im Bierkönig

Die Sängerin, die demnächst ihr neues Album "Schlechte Manieren" herausbringen wird, tritt in dieser Saison jeden Donnerstag und Sonntag im Bierkönig an der Schinkenstraße auf. Daneben gibt sie auch zahlreiche Konzerte in Deutschland. /pss