Ballermann-Sänger Sascha Loudovici ist tot. Das Mitglied des Duos Chaos Team starb am Mittwoch (28.6.) im Alter von 53 Jahren an einem Herzinfarkt. MZ-Informationen zufolge war er in Deutschland mit dem Auto unterwegs, fühlte sich schlecht und hielt an einer Bushaltestelle. Wenig später entdeckte ein Radfahrer den leblosen Körper des Musikers.

Loudovici war an der Playa de Palma vor allem für seine Auftritte beim Megapark-Opening mit Mickie Krause bekannt. Mit dem Ballermann-Star hatte das Chaos Team unter anderem „Wir sind die Kinder vom Süderhof“ gesungen. In diesem Jahr sollte das Duo erstmals regelmäßg an der Playa de Palma auftreten. Zuletzt hatte das Chaos Teamam 9. und 10. Juni beim Elbstrand-Fetival mit zahlreichen anderen bekannten Namen der Partyschlagerszene auf der Bühne gestanden. Bis zu drei Stunden Show Laut der Website der Band gab es verschiedene Show-Formate, die von 35 Minuten bis zu drei Stunden dauerten. Auch ein 45-minütiges Konzert für Kinder bot das Duo an, das bei drei Gelegenheiten mit einem Ballermann-Award ausgezeichnet wurde. Abschiedsworte von Mickie Krause Mickie Krause verabschiedete sich auf Facebook von seinem Wegbegleiter: "Sascha, du warst so ein feiner Kerl. Wir kannten uns seit 1998, haben gemeinsam auf der Bühne gestanden, sind Boot gefahren, hab auf Eurer Hochzeit gesungen, hatten gemeinsame Hits, ganz viel Spaß am Leben, ...! Du warst einer der umtriebigsten Menschen, die ich kannte. Ich bin immer noch geschockt!" Noch vor einer Woche habe ihm Loudovici zum Geburtstag gratuliert: "Du sagtest: 'Wir werden gemeinsam alt. Mickie, die Zeit vergeht, wir werden älter, aber egal! Wir kämpfen uns durchs Alter und wir fühlen uns so alt, wie wir sind! Wir wissen ja jetzt alle, wie wichtig Gesundheit ist!'“ Das könnte Sie interessieren: 1 Die Playa de Palma auf Mallorca trauert um DJ Mike 1 Comeback am Ballermann: Mallorca-Sänger Mickie Krause kehrt 2023 in den Megapark zurück 1 "Nie mehr Alkohol": Mallorca-Sänger Mickie Krause kündigt neuen Ballermann-Song an Auch Loudovicis langjähriger Bühnenpartner im Chaos Club, Jemmy, mit dem er über 2.000 Auftritte absolvierte, zeigte sich gegenüber der "Bild-Zeitung" schockiert von der Todesnachricht: „Wir kennen uns seit 23 Jahren. Ich fühle mich leer, bin geschockt und fassungslos. Ich verliere meinen besten Freund.“