In diesem Jahr lassen die Chinesen die Sause zu ihrem Neujahrsfest am Sonntag (11.2.) wieder in Palmas Stadtviertel Pere Garau steigen. Das chinesische Neujahr steht 2024 unter dem Zeichen des Holz-Drachen. Bei dem Event verschmelzen jedes Jahr die mallorquinische und chinesische Kultur miteinander. In Zusammenarbeit mit Palmas Rathaus bietet der Verein der Chinesen auf den Balearen ein buntes Rahmenprogramm, zu dem auch alle anderen Bewohner eingeladen sind.