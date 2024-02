Playa-Urlauber und Fans des Megaparks können schon einmal die Flüge buchen: Der Megapark hat das Datum für das Soft-Opening bekannt gegeben. Die Daten für das große Opening hatten schon zuvor festgestanden. Vom 25. bis 28. April dürfen sich die "United Party People" auf Künstler wie Mickie Krause, Lorenz Büffel oder Lucas Cordalis freuen.

Das Soft-Opening hingegen steht schon zu Ostern an. Das Lokal an der Playa de Palma öffnet zum Gründonnerstag am 28. März, wie der Megapark in den sozialen Medien bekanntgab.

Opening & Kölsche Woche – die wichtigsten Termine im Bierkönig

Der Bierkönig hatte bereits im Herbst 2023 bekannt gegeben, dass die Eröffnungsfeierlichkeiten der Partysaison 2024 vom 17. bis 21. April stattfinden werden. Welche Künstler genau auf der Bühne stehen, ist noch nicht bekannt, aber traditionell fährt der Bierkönig seine größten Stars wie Mia Julia, Peter Wackel und Julian Sommer auf, um das Publikum anheizen.

Und der Bierkönig ist anscheinend zufrieden mit der Kölschen Woche, die in diesem Jahr zum ersten Mal offiziell in der Trinkhalle zelebriert wurde. Denn für kommendes Jahr dürfen sich Freunde des Kölschen Liedguts vom 9. bis 13. September an der Schinkenstraße wieder wie zu Hause fühlen. /pss, sw