Aus für Kult-Chiringuito in der Cala Cap Falcó im Südwesten von Mallorca

Es hat sich fast unbemerkt etwas geändert in einer der romantischten Buchten auf Mallorca. Das beliebte Chiringuito in der Cala Cap Falcó im Südwesten der Insel existiert nicht mehr. Der deutsche Betreiber, Stephan Ohneck (ehemals Beach Alm), gab auf der Strand-Homepage capfalco-beach.com bekannt, dass er und sein Team an der Neuausschreibung des Strandes nicht teilgenommen hätten, „da wir mit den Bedingungen und dem vorgegebenen Projekt nicht einverstanden waren“.

Ohneck will sich derzeit nicht weiter dazu äußern, inwiefern die Vorgaben der Gemeinde Calvià für ihn inakzeptabel waren. Der gebürtige Heidelberger betrieb das idyllische Strandrestaurant, von dem jetzt nichts mehr zu sehen ist, elf Jahre lang. Hier ließ sich ungestört relaxen Dabei lief bis dahin alles im Sinne der Gäste, der Gemeinde und des Naturschutzes. Die Website "Beach Inspector" kürte den Strand sogar als einen der schönsten in der Kategorie „Special Ambience“ (kleine Strände, die durch Schönheit und Umgebung herausragen.) Schnell wurde die Bucht, in dem es kaum Handyempfang gibt, zu einem beliebten Familien-Ausflugsziel und zu einem diskreten Anziehungspunkt der gehobeneren Klientel und Prominenz, die hier ungestört von Paparazzi speisen und relaxen konnte. Neues Restaurant circa dreimal so groß Derzeit sind am Strand allerdings Bautätigkeiten zu beobachten. Der neue Pächter, der einzige, der bei der Ausschreibung der Gemeinde Calvià mitgemacht hat, errichtet dort derzeit ein neues Restaurant, dass circa dreimal so groß ist wie die ursprüngliche Strandbude. Auch verlegt er Abwasserrohre und führt umfangreiche Erdarbeiten im Naturschutzgebiet durch. Eröffnet werden soll in ein paar Wochen.