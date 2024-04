Neuer Groß-Biergarten in Cala Millor verspricht deutsche Schlager-Partys ohne Exzesse

Party, Schlager und Feierei - für manche deutsche Touristen gehört das zu einem gelungenen Mallorca-Urlaub dazu. Abseits der Party-Hochburgen Playa de Palma und Cala Ratjada eröffnet bald ein neues, gut 1.600 Gäste fassendes Eventlokal, das genau das ermöglichen soll. In Cala Millor - jenem Urlaubsort, der sich in den vergangenen 20 Jahren eigentlich mehr auf ruhigeres Publikum ausgerichtet hat. Doch Veranstalter Tommy Berg ist sich sicher: "Das wird funktionieren."

Überhaupt gibt sich der DJ am Mittwoch (10.4.) voll des Optimismus, als er die MZ durch den neuen "Biergarten Cala Millor" führt, der am 3. Mai eröffnen soll. "Die Leute haben nur darauf gewartet, dass hier wieder etwas passiert. Gerade in dieser Location", behauptet er und macht eine ausladende Handbewegung. "So einen schönen Biergarten gibt es doch weit und breit sonst nicht." Tatsächlich hat das Lokal an der Hauptstraße Avinguda del Bontemps Flair - auch, wenn gerade noch renoviert wird. Einige Arbeiter schneiden Palmen zu, die das große, nur halb überdachte Areal an mehreren Seiten einrahmen, ein paar Bougainvillea-Pflanzen blühen in satten Rottönen neben ein paar Holztischen mit angebauten Bänken. "Und dort entsteht eine Art künstlicher Sternenhimmel", so Berg und deutet auf ein Spinnennetz-artiges Drahtseilkonstrukt, das über einen Teil des Außenbereichs gespannt ist.

Saufgelage nicht erwünscht

Abgesehen von diesen Hinguckern erinnert die Location, die 18 Jahre lang leer stand, mit den zahlreichen Stehtischen und den Außen-Theken dann aber doch sehr an den "Bierbrunnen" in Cala Ratjada oder den "Bierkönig" an der Playa de Palma - beides Feiertempel, die auch exzessives Feierpublikum anziehen. "Aber wir wollen uns ganz klar davon abgrenzen", betont Tommy Berg.

Auf Sicherheitspersonal werde man gänzlich verzichten. "Wir wollen hier keine Saufgelage und kein Gegröle, sondern gutes Publikum, das Lust hat zu tanzen, und etwas mehr Niveau." Ein bisschen so, wie im "Königsgarten" in Cala Ratjada, sagt er, nur größer. Sprich: Musik von Helene Fischer und Andrea Berg statt von Mickie Krause oder Peter Wackel. Meistens zumindest.

Ganz verzichten auf Hits wie "Zehn nackte Friseusen" oder "Scheiß drauf" will man dann aber doch nicht. "Jeden Montag und Freitag ist Ballermann-Party, da spielen wir dann auch solche Lieder. Aber eben nur dann", sagt Tommy Berg und deutet auf frisch gedruckte Programm-Karten. Immer dienstags, ist hier zu lesen, sollen ein Disco-Fox-Abend und Bingo stattfinden, mittwochs wird wöchentlich der Bierkapitän gewählt. "Die besten Chancen haben Männer mit dem größten Bierbauch, da wird es viel zu lachen geben", so der DJ, der täglich selbst durch das Programm führen wird. Immer donnerstags plant er Cocktail-Partys mit Mixgetränken zu Sonderpreisen, samstags sollen tanzfreudige Schlager dominieren, sonntags können Kunden durch Losglück Freigetränke bekommen. "Sangria aus Eimer kann man hier aber nicht saufen", stellt er klar.

"Wir möchten von 20 bis 70 alle Altersstufen anziehen. Cala Millor ist ein Familienort, und familiär soll auch das Publikum sein", wünscht sich Tommy Berg. Der 62-Jährige hat nach eigenen Angaben selbst neun Jahre lang im "Bierkönig" und sieben Jahre im "Megapark" als DJ angeheuert. In den vergangenen acht Jahren verbrachte er die Sommersaisons in Cala Millor, zog dort das "Capitan Hook" und die "Bar BlueSide" hoch. Wohl deshalb hat ihn der spanische Pächter des neuen Biergartens nun zum Veranstalter auserkoren. "Ich habe 50 Jahre DJ- und 30 Jahre Mallorca-Erfahrung. Die Leute werden also schon allein meinetwegen kommen", tönt Tommy Berg.

"Goodbye Deutschland"-Stars hautnah

Um ganz sicherzugehen, hat er sich dann aber doch noch weitere Aktionen überlegt, die Kundschaft anziehen soll: "Einmal im Monat werden Goodbye-Deutschland-Stars hier sein, viele wohnen ja ohnehin in der Gegend", verrät er. Die aus der Vox-Auswanderer-Serie bekannten Mallorca-Residenten sollen sich unter die Leute mischen und auch für gemeinsame Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen. "Überhaupt werden alle Künstler, die hier auftreten, nicht auf einer großen Bühne stehen, sondern mit Funkmikro durch die Menge laufen. Hautnah." Jeden Monat erwarte man andere namenhafte Schlager-Stars.

Einlass ist täglich um 19.30 Uhr, ab 20 Uhr wird das Programm beginnen. Zwei große Leinwände und Übertragungsmöglichkeiten sollen auch die Fußballfans zufriedenstellen. Zu trinken gibt es unter anderem König Pilsener (3,20 Euro für 0,3 Liter) oder San Miguel (2,90 Euro für 0,3 Liter), sowie Krombacher und Estrella. "Als Highlight bieten wir ein Maß Bier für 7,50 Euro", wirbt Berg. Dauerhaft soll zudem ein Currywurststand der Kette "Remagen" auf dem Areal aufgebaut werden.

"Ab Mitternacht, wenn wir draußen keinen Lärm mehr machen dürfen, geht es dann in den Innenbereich", fährt Tommy Berg seine Führung fort und geht durch eine Glastür in die angrenzenden Innenräume. Noch sind auch hier die Renovierungsarbeiten in vollem Gange, zahlreiche Theken und eine anschauliche Tanzfläche lassen aber bereits erahnen, wie hier bald gefeiert werden kann. "Das Publikum in Cala Millor ist keines, das die ganze Nacht durchfeiert, spätestens um 3 Uhr ist hier Schluss, aber das ist in Ordnung so", findet Tommy Berg. Und wer doch noch weiterziehen will, hat andere Feiermöglichkeiten in unmittelbarer der Nähe: Die alteingesessene Disco "Havana Q" befindet sich direkt über dem "Biergarten".

Opening mit vielen Promis

Besondere Hoffnung setzt Berg auf das große Opening: Los geht es am Freitag (3.5.) um 19 Uhr mit vollem Programm. Neben Olaf Henning ("Cowboy und Indianer") als Hauptact werden auch zahlreiche aus dem deutschen Privatfernsehen bekannte Persönlichkeiten zugegen sein, darunter Paul Janke ("Der Bachelor"), Jörg und Dragan ("Die Autohändler") und Jenny Delüx ("Goodbye Deutschland").