Mann ohne Feinde im Haifischbecken: Ex-Megapark-Direktor Carlos Lucio eröffnet Biergarten in der Bierstraße

Nervös sei er bei solchen Events nie, sagt der frischgebackene 45-Jährige noch kurz vor der Eröffnung seines Biergartens am Montagnachmittag. Dafür hatte Carlos Lucio zu viele Momente in seinen mehr als sieben Jahren Megapark. Er war bis zum letzten Jahr die rechte Hand des Chefs des Partykomplexes, Bartolomé Cursach. Das bedeutet Adrenalin als Dauererscheinung. 16 Stunden am Tag, 200 Tage im Jahr. Am Stück. Im Winter Planung, Vorbereitung. Sein Job war sein Leben. Im Mai 2023 bemerkte er, dass er nicht mehr konnte. Und kündigte. Anfang Februar wurde bekannt, dass es Lucio an seinen Geburtsort zurückzieht, er übernahm das "et Dömsche" und einen unscheinbaren Laden gegenüber, "das Dings". Beide in der Bierstraße.

Das Dömsche, eine Kölsch-Kneipe, eröffnete er bereits im März und beließ alles weitgehend beim alten, mit fast identischem Personal, deutscher Karte und moderaten Preise . Zwei Frikadellenbrötchen kosten 5,60 Euro, ein Kalbsschnitzel 19,90 Euro. Pünktlich zum 45. Geburtstag Die zweite Lokalität renovierte Lucio in Windeseile binnen zweier Monate. Sie sollte schließlich pünktlich zu seinem 45 Geburtstag fertig werden. Dafür engagierte er eine deutsche Firma, die sich auf Holzarbeiten spezialisiert hat. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, aus dem heruntergekommenen "Dings" wurde das helle und moderne Sommerland. Benannt nach einem Ort in Schleswig-Holstein, in dem seine Schwiegereltern wohnen. "Wir haben grade schon mit Carlos einen Kümmerling getrunken!", strahlen Dominik und Chris am Tag der Eröffnung um die Wette. Beide sind Kellner in einer Kneipe um die Ecke. Der Latino Bar. Vor ein paar Jahren haben sie unter Lucio im Megapark gearbeitet. Sie gingen im Unfrieden, aber ihren alten Chef mögen sie noch. Und beglückwünschten ihn mit Schnaps zur Eröffnung. Lucio hat, so erscheint es, keine Feinde an der Playa, was selten ist in diesem heißumkämpften Haifischbecken der Partyindustrie. Und so kamen neben befreundeten Gastronomen auch einige alte Kollegen. Geri Arnsteiner, CEO des Megapark, gratulierte mit einem Geburtstagsgeschenk, DJs aus den verschiedenen Lokalitäten trafen sich kurz vor Schichtbeginn auf ein Wasser. "Richtig schön geworden", findet DJ Aaron aus dem Bierkönig und DJ Jürgen Brosda aus dem Oberbayern stimmt zu. "Das wertet die Bierstraße auf". Lucio ist zufrieden Auch Carlos Lucio ist zufrieden. "Es ist mehr los als ich erwartet habe", sagt er am Abend des Eröffnungstages. Dann wird er abgelenkt. Gäste wollen ein Selfie mit ihm. Viele Fotos wird er im Laufe des Tages machen. Er ist zu einer Attraktion geworden. Das ist am Andrang zu bemerken. Das Sommerland ist täglich ab 11h geöffnet. Das 0,5 L Bier kostet 5,50 Euro. Longdrinks gibt es ab 8,10 Euro.