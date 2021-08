Es ist ein wenig wie ein Spielzeug für große Jungs und Mädels. Im August werden zumindest einige Flugzeuge auf dem Flughafen Mallorca mit einer Fernbedienung zur Startbahn geführt. Wie aus einer Pressemitteilung des Flughafenbetreibers Aena am Mittwoch (11.8.) hervorgeht, erprobt die Handling-Firma Acciona derzeit eine neue Technologie, bei der die sogenannten Pushback-Traktoren ferngesteuert werden.

Die Flugzeuge müssen von den Gates, wo die Passagiere einsteigen, zu den Zubringerstraßen der Startbahn geschoben werden. Das übernehmen die Pushback-Traktoren. Bislang sitzen darin zwei Personen. Die Fernsteuerung bedarf hingegen nur noch eines Mitarbeiters. Das erspart Kosten, macht die Arbeit aber auch sicherer, da die "Fahrer" nur noch aus der Distanz agieren. Zudem lasse sich der Flieger so wesentlich einfacher führen, heißt es in der Mitteilung. Das Gefährt ist für die Flugzeugtypen Airbus 320/321 und Boeing 737 konzipiert, die am häufigsten auf Mallorca verkehren. /rp