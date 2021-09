Die Flughafenbetreibergesellschaft Aena hat zusammen mit dem Mobilfunkunternehmen Telefónica ein neues App-Kartensystem entwickelt, mit dem sich Reisende am Flughafen künftig noch besser zurecht finden sollen.

Dank der neuen Funktionen, die bei iOS in der herkömmlichen "Aena"-App unter "Planos del aeropuerto" auf der Startseite zu finden sind, sollen Reisende etwa ihren aktuellen Standort abfragen, andere Orte suchen können und sich von der App mittels eines GPS-Systems auch zu einem konkreten Punkt führen lassen. Für Android-Nutzer geben es laut einer Aena-Sprecherin bereits eine separate App namens "Aena maps". Sie soll bald auch für den Flughafen Palma nutzbar sein.

Auch die Zeit, um von einem Ort zum anderen zu kommen, sowie die Distanz, die dafür zurückgelegt werden muss, sollen Nutzern durch die neue Funktion angezeigt werden. Die Wegstrecken können sich Nutzer auch per Sprachansage ansagen lassen. In der Voransicht in der App "Aena" (siehe Symbole und Überschriften, z. B. "Restaurantes y cafetería", "Tiendas y ocio", "Puntos de información") sowie in der Karte selbst sind zudem alle wichtigen Punkte des Flughafengebäudes verortet, etwa die Boarding-Bereiche, bestimmte Läden oder die Toiletten. Die neuen Inhalte sind auch online auf dieser Website abrufbar.

Auch für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit gibt es besondere Funktionen. In dem neuen Kartensystem sind etwa die Aufzüge eingezeichnet.

Zudem können laut einer Pressemitteilung von Aena alle Passagiere in Echtzeit einsehen, wie lange die Schlangen derzeit an den Sicherheitskontrollen sind.

In den kommenden Wochen sollen die neuen Funktionen der App erweitert werden, sodass man sie künftig etwa schon von seinem Wohn- oder Urlaubsort auf der Insel aus als GPS-System nutzen kann. Für iOS soll es zudem ebenfalls bald eine separate App geben. Ebenfalls sehr hilfreich: Auch den Ort, an dem man sein Auto abgestellt hat, soll man dann in der App speichern und mit Freunden teilen können. /sw