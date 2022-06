Die Bauarbeiten an der Meerespromenade im Urlaubsort Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca sollen am Donnerstag (23.6.) abgeschlossen werden. Das versicherte der zuständige Bürgermeister von Capdepera, Rafel Fernández, in einem MZ-Gespräch am Montagmorgen (20.6.).

Sperrungen, Baulärm und Dreck sollen dann ein Ende haben, die Menschen ungestört in erster Meereslinie spazieren oder es sich auf den zahlreichen Restaurantterrassen gemütlich machen können, ohne dass Bagger den Blick aufs Wasser versperren. "Das Einzige, was dann noch fehlt, ist die Begrünung. Damit werden wir erst im November starten. Es ist schade, weil wir auf einen grünen Paseo Marítimo gesetzt haben, aber wir können jetzt unmöglich noch weitere Störungen verursachen", so Fernández. Verständnis für Gastronomen und Urlauber Er zeigte sich im MZ-Interview überaus verständnisvoll, was den Unmut der Gastronomen und Urlauber angeht, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder über die Arbeiten beschwert hatten. "Nach zwei Jahren Corona-Pause ist das für die Unternehmer natürlich fatal", so das Gemeindeoberhaupt, das in regem Kontakt mit einigen der Gastronomen steht. Ursprünglich war geplant gewesen, die Arbeiten bereits bis Ostern abzuschließen, offiziell endete die festgesetzte Frist für den Bauabschluss im Mai. Dass nun auch Ende Juni noch massive Beeinträchtigungen der Restaurantgäste und Passanten stattfinden, frustriert viele Beteiligte. "Wir stehen sehr unter Druck, alle Beschwerden gehen bei uns ein", so Fernández, der den Schwarzen Peter jedoch an andere Institutionen weitergibt. Tatsächlich ist es nicht alleine das Rathaus, das für die umfassenden Renovierungsarbeiten des Promenade-Abschnitts vom Café Noah's bis zum Stadtstrand Son Moll verantwortlich ist. Auch die zentralspanische Küstenbehörde und die balearische Landesregierung mischen bei der Finanzierung und der Umsetzung mit.