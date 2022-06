Auf Mallorca wächst langsam die Liste der Strände, an denen nicht geraucht werden darf. Nachdem erst kürzlich die Strände in Santa Ponça, La Romana in Peguera und Es Carregador in Palmanova als rauchfreie Zonen deklariert wurde, kam am Montag (20.6.) der Strand von El Molinar in Palma de Mallorca hinzu.

Mehr zum Thema Peguera, Santa Ponça und Palmanova: Mallorca hat drei neue rauchfreie Strände