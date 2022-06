Drei Strände in Calvià - Santa Ponça, La Romana-Paguera und Es Carregador-Palmanova - sind ab jetzt rauchfrei. Das Programm "Playas sin Humo" soll das Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig es ist, eine gesunde Umwelt zu erhalten und den Müll an der Küste zu reduzieren.

Die Initiative wird von Plakaten begleitet, die an den Stränden angebracht werden, sowie von grafischem Informationsmaterial, damit die Gemeinderäte die Bevölkerung informieren können.

Für Umwelt und Gesundheit

Der balearische Umweltminister Miquel Mir, der am Dienstag (7.6.) einen der Strände besuchte, erklärte, die Initiative könne dazu beitragen, ein ernstes Umweltproblem zu bekämpfen: die Verbreitung von Zigarettenkippen an Stränden und im Meer. Er wies darauf hin, dass eine einzige Zigarette bis zu 10 Liter Meerwasser verunreinigen kann.

Für die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit, Maria Antònia Font, ist die Kampagne hingegen ein Baustein zum Erreichen der Ziele in Bezug auf das Rauchen: Der Einstieg soll demnach erschwert werden, die Raucherentwöhnung durch Bereitstellung von Hilfsmitteln gefördert. Zudem soll die Bevölkerung vor der Belastung durch Tabakrauch geschützt werden.

Gefahr für Kinder durch Zigarettenkippen

Sie erinnerte in diesem Zuge an die schädlichen Auswirkungen des Tabaks und an die Gefahr, die Zigarettenstummel für im Sand spielende Kinder darstellen, da sie diese versehentlich verschlucken können.

Font dankte den Stadträten für ihre Bemühungen, sich den Gesundheitsinitiativen anzuschließen, da der Kampf gegen den Tabakkonsum ein Ziel der "gesamten Gesellschaft" sein sollte. Der Bürgermeister von Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, wies darauf hin, dass die Initiative im Einklang mit der Gesundheitsförderungsstrategie des Stadtrats der Gemeinde stehe. /bro