Der Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca wird im Herbst hübsch gemacht. Nach dem Ende der Hochsaison will der Flughafenbetreiber Aena rund 7,6 Millionen Euro in Verschönerungen am Airport stecken. Entsprechende Medienberichte vom Wochenende bestätigte eine Sprecherin von Aena am Montag (8.8.) der MZ. Demnach wird es in fast allen Bereichen des Flughafens Verbesserungen geben. Die Arbeiten sollen laut der Sprecherin wohl ab Oktober beginnen.

Konkret werden neue Check-in-Schalter aufgebaut sowie neue Handy-Ladestationen und neue Papierkörbe installiert. Daneben werden weitere Toiletten für Personen mit künstlichem Darm- oder Blasenausgang eingerichtet. Außerdem werden weitere Defibrillatoren in den Terminals aufgehängt und die Arzträume besser ausgestattet. Daneben werden weitere Grünflächen eingerichtet sowie Kinderspielplätze. Die Passkontrolleure können sich über neue Kabinen freuen. Von Seiten von Aena heißt es, dass die Neuerungen sowohl in technologischer als auch in ästhetischer Hinsicht ein Gewinn seien. In den Jahren der Pandemie hat Aena immer wieder Verschönerungsarbeiten am Flughafen Son Sant Joan ausgeführt. Unter anderem wurden neue Wohlfühl-Zonen mit bequemen Liegen eingerichtet. /jk