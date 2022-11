Nach über zwei Jahren Pandemie hat Sie das Fernweh gepackt, das Reiseziel steht schon fest, auch die Flüge sind schon gebucht? Eine Sache sollten Sie vorab nicht vergessen, um entspannt losfliegen zu können: die passenden Impfungen. Ob gegen Gelbfieber, Cholera oder Tollwut ... Je nach Reiseziel, Jahreszeit und der Art der Reise sind andere vacunas verpflichtend oder zumindest empfehlenswert.

Im öffentlichen Gesundheitssystem gemeldete Residenten können sich nur einige dieser Impfungen in den Gesundheitszentren (centros de salud) verabreichen lassen. Auf Auslandsimpfungen spezialisiert ist die dem Gesundheitsministerium in Madrid unterstellte Behörde „Sanidad Exterior“. Ihre Außenstelle in Palma liegt an der Alten Mole nahe der Kathedrale (C/. Muelle Viejo, 7). Das Personal dort ist stets auf dem Laufenden, was aktuelle Reisewarnungen betrifft und berät individuell.

Termin ausmachen

Rund einen Monat vor Reisebeginn und maximal zehn Tage vor Abflug sollte man dort einen Termin ausmachen, am besten online, hier. Auf der Seite unterhalb von „Para solicitar una nueva cita“ auf „continuar“ klicken. Dann zuerst Geburtsdatum und Geschlecht eingeben. Anschließend das Reiseland oder auch mehrere Länder einzeln anwählen und jeweils auf „incluir“ drücken. Im dritten Schritt des Formulars ist unter anderem anzugeben, ob es sich um eine berufliche oder private Reise handelt, ob man in einer Reisegruppe oder auf eigene Faust unterwegs ist oder ob man eine Pilgerfahrt nach Mekka unternimmt. Auch hier kann man mehrere Optionen miteinander kombinieren, etwa eine nicht organisierte Reise (no organizado) mit der Familie (familiar).

Zuletzt müssen Reisende noch den Reisebeginn sowie die Anzahl der Reisetage eintragen. Wer danach „Citar sin certificado digital“ statt „Citar con certificado digital“ anwählt, muss vor Ort noch ein Formular zur Weitergabe der persönlichen Daten ausfüllen. Anschließend „Baleares“ auswählen. Wer will, kann danach noch einen zweiten Reisenden hinzufügen, der allerdings mit dem ersten Antragssteller verwandt sein und die gleiche Reise antreten muss.

In der Zwischenzeit informieren

Unter https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/consejosViajero.htm und auch unter https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/sisaex-vac.htm können sich Reisende vorab zu den in den jeweiligen Ländern benötigten Impfungen einlesen. Auch das balearische Gesundheitsministeriums bietet unter https://www.caib.es/sites/vacunacions/es/portada-61395/?campa=yes nützliche Informationen an.

Vor Ort bei Sanidad Exterior

Beim Termin bei Sanidad Exterior klärt das Personal mit den Reisewilligen, welche Impfungen zwingend benötigt werden und welche empfehlenswert sind. Vor allem die Gelbfieber-Impfung ist in vielen Ländern obliga-torisch, erklärt Sanidad-Exterior-Chef Raul Izquierdo. Bei dem individuellen Informations- und Evaluationsgespräch werden sowohl frühere Erkrankungen als auch die aktuelle Medikation sowie die genaue Reiseroute und -Art abgefragt. „Es ist ein großer Unterschied, ob ein Reisender alleine im Regenwald in Thailand unterwegs ist oder in einem Vier-Sterne-Hotel mit einer organisierten Reisegruppe untergebracht ist“, so Izquierdo.

Auch über die Risiken verschiedener Impfungen klärt sein Team auf. „Wenn etwa für einen jungen, gesunden Menschen die mit der Impfung verbundenen Risiken denen der Erkrankung ähneln, sollte der Reisende selbst entscheiden, ob er sich impfen lässt.“ Die Mitarbeiter können Reisewilligen auch ein Zertifikat ausstellen, das belegt, dass sich eine Person nach eingängiger Prüfung durch das Personal von Sanidad Exterior nicht – zum Beispiel gegen Gelbfieber – impfen lassen muss.

Diese Impfungen gibt es in Palma

Gleich vor Ort impft Sanidad Exterior gegen Gelbfieber (fiebra amarilla, etwa bei der Einreise in einige Länder Südamerikas erforderlich), Meningokokken (meningitis meningocócica), Tollwut (rabia), Polio bei Erwachsenen (poliomielitis) und FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis, die durch Zecken übertragene encefalitis centroeuropea).

Diese Impfungen gibt es im Centro de Salud oder in Apotheken

Für andere Impfungen, etwa gegen Typhus (fiebre tifoidea), Hepatitis A oder B (hepatitis A / B) sowie Japanische Enzephalitis (encefalitis japonesa) schickt Sanidad Exterior die Reisewilligen mit einer Art Überweisung zu den Gesundheitszentren oder, wenn die Betroffenen über eine Privatversicherung verfügen, zu Privatärzten. Teils muss der dafür notwendige Impfstoff zuvor noch in der Apotheke eingekauft werden. Den Impfschutz gegen Cholera (cólera), der etwa für Personen wichtig ist, die nach Südostasien oder in einige in Afrika gelegene Gebiete reisen, gibt es in Tablettenform, weswegen kein Arztbesuch notwendig ist.

Das Kosten die Impfungen

Sanidad Exterior berechnet pro Impfung eine Verwaltungsgebühr von 19,46 Euro. Bitte den Impfpass sowie den Personalausweis (Nicht-Residenten) oder den NIE-Nachweis (Residenten) mitbringen! Termine gibt es montags bis freitags 9 bis 14 Uhr. Die Impfungen im centro de salud sind, sofern im regulären Impfkalender aufgeführt, kostenlos. Ihn finden Patienten unter https://www.caib.es/sites/vacunacions/es/portada-61395/?campa=yes, dann „calendarios oficiales“, „Calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida en las Illes Balears“. Termine gibt es bei Infosalut Connecta (Tel.: 971-22 00 00).