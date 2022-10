Für auf Mallorca lebende Personen, die 60 Jahre oder älter sind, gibt es die vierte Corona-Impfung und die gegen Grippe ab dem 22. Oktober in Kombination. Auch Schwangere, Mitarbeiter des Gesundheitswesens sowie Risikopatienten zwischen 12 und 59 Jahren werden bevorzugt geimpft. Risikopatienten erhalten eine Info-SMS. Wer sie nicht bekommen hat, soll sich ab dem 23. Oktober unter Tel. 971-21 19 99 melden. Auch deutsche Residenten können einen Termin vereinbaren, sofern sie im hiesigen Gesundheitssystem registriert sind, bestätigt eine Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums. Begonnen hatte die Impfkampagne mit der Kombi-Impfung auf Mallorca bereits am 13. Oktober, zunächst mit den über 80-Jährigen.

So kommen Sie an einen Termin

Informationen zur Impfung und Termine gibt es auf der Website citavacunacovid.ibsalut.es. Zur Terminvereinbarung auf die Insel Mallorca klicken. Dort, nach Wunsch, oben die Sprache auf „Deutsch“ umstellen. Die Übersetzungen sind durch die automatische Google-Übersetzung allerdings eher ungefähr statt gänzlich fehlerlos. Auf derselben Seite dann auf den rot umrahmten Kasten mit der Aufschrift „Jetzt Termin anfordern“ klicken. Anschließend endet die automatische Google-Übersetzung leider wieder, und man muss aus einem kurzen Fragebogen auf Spanisch eine Option auswählen.

Ab dem 22. Oktober sollte es dort dann so oder so ähnlich heißen: „Vivo en Mallorca y tengo 60 años o más“ (derzeit nimmt die Seite teils noch Bezug auf Personen, die 80 Jahre oder älter sind). Wer im Gesundheitswesen arbeitet, kann „Soy profesional sanitario o sociosanitario“ anklicken. Anschließend muss man noch bestätigen, dass man bereits mindestens zwei Dosen (Covid-Impfung) bekommen hat, und die letzte Impfung fünf Monate oder länger zurückliegt. Am Ende noch kurz markieren, dass man sich für die eingegebenen Daten verantwortlich erklärt („Declaro bajo mi responsabilidad que los datos que he facilitado son ciertos“) und „No soy un robot“ anklicken.

Bei Problemen an Telefon-Zentrale wenden

Dann kann man erneut die Insel (Mallorca) auswählen und sich für eines der angegebenen Impfzentren entscheiden. Wer in seinem Gesundheitszentrum geimpft werden möchte, klickt auf „Centro de salud“ und wählt im nächsten Schritt das konkrete Zentrum aus. Dann gilt es noch einige Daten einzugeben, unter anderem NIE, Geburtsdatum, Name, Vorname, Handynummer (deutsche Nummern bitte im Format 0049 und dann ohne die 0). Sollte dann eine Fehlermeldung auftauchen und man nicht zum Kalender kommen, oder man generell Probleme bei der Anmeldung haben, kann man sich unter der Telefonnummer von Infovacuna (s.u.) melden.

Alle Adressen auf einen Blick:

citavacunacovid.ibsalut.es, „Infovacuna“: Tel.: 971-21 19 99; Karte Impfzentren: hier klicken