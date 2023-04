Wie schon im vergangenen Jahr hat die Fluggesellschaft Lufthansa die Osterferien mit einem Mallorca-Flug mit dem Jumbo-Jet eingeläutet. Das früher größte Passagierflugzeug der Welt landete am Sonntag (2.4.) auf der Insel. Auch in den kommenden drei Sonntagen ist die Boeing 747 in Palma de Mallorca zu bewundern.

Die Boeing 747 kam aus München und landete um 17.30 Uhr planmäßig auf dem Flughafen Mallorca. 400 Passagiere waren laut Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" an Bord. Lufthansa wollte die Zahl auf MZ-Anfrage "aus Wettbewerbsgründen" nicht bestätigen. "Wir sind mit der Anzahl der Buchungen aber sehr zufrieden", so ein Sprecher. Bis 2005 war der Jumbo-Jet der größte Flieger, ehe ihn der Airbus A380 ablöste. Dort passen je nach Sitzplatzkonfiguration zwischen 366 und 660 Passagiere rein. Noch drei weitere Termine im April Während der Pandemie setzten die Jumbo-Flüge nach Mallorca aus. Schon 2021 steuerte der zweistöckige Gigant Mallorca wieder viermal an. Dieses Pensum ist nun wieder geplant. "Um der großen Nachfrage nach Tickets nach Mallorca rund um die Osterzeit nachzukommen, hat sich Lufthansa entschieden, ähnlich wie im letzten Jahr auch, an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen den üblicherweise geplanten Airbus aus der A320-Familie gegen ein größeres Flugzeug auszutauschen", so der Lufthansa-Sprecher. Im Vergleich zur A320 passen 150 Passagiere mehr in den Jumbo-Jet. Am 9., 16. und 24. April fliegt die Boeing 747 noch nach Mallorca. Besonders die Flugzeugfans - Planespotters genannt - freuen sich, wenn sie einen Schnappschuss des landenden Giganten schießen können. Am Sonntag gab es gleich noch ein Leckerli obendrauf. Die Landung einer A340 der Fluggesellschaft Swiss Air war ein Highlight für die Fliegerenthusiasten. Im Durchschnitt 23 Flüge pro Stunde starteten oder landete an diesem Wochenende auf Mallorca. /rp