Wie bereits im Juni angekündigt, ist am Samstagmittag (17.7.) der vollbesetzte Jumbo der Lufthansa, eine Boeing 747-8, auf Mallorca gelandet. 364 Passagiere sind in dem Riesenflugzeug, das von Frankfurt aus gestartet war, mitgeflogen. Der Flug nach Mallorca war bis auf den letzten Platz ausgebucht, heißt es vonseiten der Airline.

Da die Ticketreservierungen für einen Flug nach Mallorca seit April um das 25-fache angestiegen sind, habe man entsprechend auf die Nachfrage reagiert und für einzelne Verbindungen zwischen Frankfurt und dem Flughafen Son Sant Joan ab dem 17. Juli den Jumbo eingesetzt. Die Entscheidung, mit einem Jumbo auf die Insel zu fliegen, dürfte dabei auch marketingtechnische Gründe haben: Die Aufmerksamkeit ist der Fluggesellschaft dadurch sicher.

Derzeit bietet die Lufthansa-Gruppe wöchentlich 432 Flüge zwischen Palma und Deutschland an. Das sind vier Prozent mehr als zur selben Saison im Vorjahr 2019, bevor die Pandemie begann. Die Mallorca-Flügen machen diesen Sommer 44,5 Prozent aller in Spanien durch die Gruppe durchgeführten Flüge aus.

Von der Balearen-Hauptstadt aus können Touristen und Residenten mit Lufthansa, Eurowings, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss und Edelweiss per Direktflug an 28 Orte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien reisen.

Weitere Flüge mit dem Lufthansa-Jumbo wird es am 24. und 31. Juli sowie 7. August geben.

Auch von München aus wird die Lufthansa eine größere Maschine einsetzen: Zu Beginn der bayerischen Ferien startet ein Airbus A350 nach Son Sant Joan. Der Airbus A350 ist eines der modernsten und umweltfreundlichsten Langstreckenflugzeuge, heißt es vonseiten der Airline. /sw