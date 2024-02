Alter, Formulare, Preise: Diese Mallorca-Airlines bieten einen Begleitdienst für Kinder an

Es ist ein Angebot, das Eltern viel Zeit und Geld spart: Einige Mallorca-Airlines bieten einen Begleitdienst für minderjährige Kinder an. Damit können die Kleinen ohne ihre Eltern zu ihren Großeltern oder Verwandten nach Deutschland fliegen. Die Bestimmungen der Fluggesellschaften unterscheiden sich jedoch, was das Alter der kleinen Gäste, das Vorgehen bei der Buchung und den Preis betrifft.

Kein Begleitservice

Ryanair befördert keine minderjährigen Kinder unter 16 Jahren ohne Begleitung. Auch bei Easyjet dürfen Minderjährige nur in Begleitung einer Person ab 16 Jahren mitreisen. Das Flugpersonal könne Kinder nicht speziell beaufsichtigen. Bei Wizz Air dürfen Kinder, die älter als 14 Jahre sind, allein reisen. Einen Begleitservice seitens der Airline für jüngere Kinder gibt es nicht (mehr Infos hier). Auch die Airline Vueling bietet keinen Begleitdienst für Kinder unter zwölf Jahren an.

Eurowings

Erst seit dem 1. Dezember 2023 bietet Eurowings auch bei Direktverbindungen zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz und Palma für Kinder zwischen fünf und einschließlich elf Jahren einen Betreuungsservice (UM-Service) an. Für allein reisende Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren ist der Betreuungsservice optional. Gebucht wird der Dienst für 75 Euro pro Kind und Strecke am besten vorab über das Callcenter (Tel.: +49 221-59 98 82 98), notfalls auch an einem Flughafenschalter von Eurowings. Mehr Infos hier.

TUIfly

Auch bei Tuifly dürfen Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht erreicht haben, nicht allein reisen. Sie müssen von einer Person, die mindestens 16 Jahre alt ist, begleitet werden. Kinder ab zwölf Jahre können mit einer schriftlichen Einwilligungserklärung ihres Erziehungsberechtigten ohne Begleitperson reisen. Für unbegleitete Kinder von fünf bis elf Jahren gibt es einen besonderen Betreuungsservice. Die Anmeldung muss telefonisch im Service-Center der Airline (Tel.: +49 511-22 00 43 21) erfolgen und kostet zusätzlich zum Flugticket ab 30 Euro für die einfache Strecke zwischen Mallorca und Deutschland.

Mehr Infos hier.

Norwegian

Norwegian bietet den Dienst auf Direktflügen an. Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ist er obligatorisch, für die zwischen zwölf und fünfzehn optional. Für die Buchung des Dienstes, der zusätzlich zum Flugticket 50 Euro pro Kind und Strecke kostet, müssen Eltern mindestens 48 Stunden vor Abflug beim Contact Centre (von Spanien aus: Tel.: 902-84 80 80, von Deutschland aus: Tel.: 800-58 95 000) anrufen. Das auszufüllende Formular und alle Infos gibt es hier.

Condor / Marabu

Bei diesen beiden Airlines können Kinder zwischen fünf und 16 Jahren auf Nonstop-Flügen allein reisen. Hierfür müssen sie werktags bis spätestens 48 Stunden vor Abflug im Condor-Special-Assistance-Team (+49 617-16 98 89 78) angemeldet werden. Abhängig von der Altersgruppe ist der kostenpflichtige Begleitservice optional (Kinder von zwölf bis einschließlich 15 Jahren) oder muss dazugebucht werden (Kinder von fünf bis einschließlich elf Jahre). Der Dienst kostet für Verbindungen zwischen Deutschland und den Balearen zuzüglich zum Ticketpreis 69 Euro. Das Betreuungsformular gibt hier. Wer sein Kind bis zum Abfluggate begleiten will, bekommt für das Passieren der Sicherheitskontrolle einen sogenannten Gate Pass ausgestellt. Die Person, die das Kind zum Flughafen bringt, muss eine halbe Stunde nach dem tatsächlichen Abflug dort verbleiben. Mehr Infos hier.

Lufthansa

Auch bei Lufthansa dürfen Kinder zwischen fünf und elf Jahren nur allein mitfliegen, wenn sie den Betreuungsdienst der Airline in Anspruch nehmen oder mit einer Person reisen, die mindestens zwölf Jahre alt ist. Auf Wunsch der Eltern kann das Personal auch ältere Kinder bis 17 Jahren beaufsichtigen. Innerhalb Europas kostet der Dienst pro Kind auf der einfachen Strecke 85 Euro. Er ist nur telefonisch über das Lufthansa-Service-Center (+49-69 86 79 97 99) oder im Reisebüro buchbar. Am Flughafen Frankfurt bietet die Airline für allein reisende Kinder und ihre Eltern eigene Check-in-Schalter in der Abflughalle B, Schalter 336-339. In München steht dafür der Schalter 417 in der Abflughalle auf der Ebene 4 zur Verfügung. Mehr Infos hier.

Swiss

Auch bei der Schweizer Fluggesellschaft müssen unbegleitete Kinder von fünf bis elf Jahren den Dienst für 85 Euro pro Kind und Flug in Anspruch nehmen. Heranwachsende zwischen zwölf und 17 Jahren können es auf Wunsch tun. Den Dienst kann man wie bei anderen Airlines nur über das Service-Center (Tel.: +41 848-70 07 00) oder das Reisebüro buchen. Das Kind braucht pro Flugstrecke vier Kopien des Betreuungsformulars, das man online herunterladen kann. Mehr Infos hier.

Austrian

Auch bei Austrian ist die Begleitung für allein reisende Kinder zwischen fünf und elf Jahren verpflichtend, sie kann aber auch für Kinder bis zu 17 Jahren gebucht werden. Den Begleitservice, der pro Kind und Strecke 85 Euro kostet, können Interessenten nur telefonisch (Tel.: +43 517-66 10 00) buchen. Dabei bitte die Daten der Erwachsenen angeben, die das Kind übergeben und abholen. Die Kosten für Ticket und Service werden zusammen erhoben, der Service gilt pro Strecke. Unter https://www.austrian.com/at/de/alleinreisende-kinder kann man sich das Betreuungsformular herunterladen. Pro Flugstrecke muss man vier unterzeichnete Exemplare mit zum Flughafen bringen. „Buchen Sie zum Beispiel einen Direktflug von Wien nach Paris und zurück, benötigen Sie insgesamt acht Ausdrucke“, gibt die Airline als Beispiel. Die Formulare muss man dann am Check-in-Schalter oder in Wien direkt am Special-Assistance-Schalter im Terminal 3 abgeben. Dort erhalte das Kind dann eine Umhängetasche mit allen wichtigen Dokumenten. Zudem muss die Kontaktperson am Abflug- wie auch Ziel-Flughafen einen Lichtbildausweis von sich zum Abgleich mitbringen. Mehr Infos hier.

Corendon

Auch Corendon Airlines bietet für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren einen Begleitdienst an. Die Anmeldung muss mindestens zwei Tage vor Abflug telefonisch (+49 211-96 29 40 85) erfolgen. Der Erziehungsberechtigte muss das Kind dann zum Check-in-Schalter begleiten und dort ein Formular ausfüllen. Zudem muss er oder sie dort die Gebühr für den Service in Höhe von 70 Euro begleichen. Mehr Infos hier.

Edelweiss

Bei der Schweizer Fluggesellschaft ist der „Unaccompanied Minor Service (UM-Service)“ für allein reisende Kinder von fünf bis zwölf Jahren gedacht, kann aber auch für Kinder bis zu 17 Jahren gebucht werden, heißt es auf der Website. Auch bei Edelweiss kann man den Flug und Dienst für das Kind nur telefonisch bis spätestens 96 Stunden vor dem Abflug über das Service-Center (+41 848-33 35 93) oder im Reisebüro buchen. Pro Kind und pro Strecke kostet der Dienst 95 Euro. Pro Flugstrecken braucht das Kind zwei Kopien des Betreuungsformulars. Am Flughafen Zürich müssen Begleitpersonen und allein reisende Kinder den Special-Assistance-Schalter im Check-in 1 aufsuchen. Mehr Infos hier.

Sundair

Bei Sundair kostet der Dienst für Kinder von fünf bis elf Jahren 100 Euro pro Strecke und Kind. Man kann ihn direkt bei der Flugbuchung unter sundair.com buchen. Dazu im ersten Schritt die Altersklasse des Kindes auswählen, im zweiten auf „hier Services hinzubuchen“ klicken. Mehr Infos hier.

SmartLynx

Bei der lettischen Airline Smartlynx können mit dem Begleitdienst Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren unbegleitet reisen, nach Wunsch auch Heranwachsende von 13 bis 17 Jahren. Der Dienst wird am besten direkt bei der Flugbuchung über den Reiseveranstalter dazugebucht. Zum Check-in-Schalter müssen Begleitpersonen dann das ausgefüllte Formular mitbringen, das sie online herunterladen können. Auch deswegen müssen sich unbegleitete Minderjährige immer dort anmelden – auch wenn sie nur mit Handgepäck reisen. Mehr Infos hier.

Discover

Bei der Airline, die vom Flughafen Frankfurt auf die Insel fliegt, ist der Service für unbegleitete Minderjährige (UM) zwischen fünf und elf Jahren zwingend, für Kinder ab zwölf Jahren optional. Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren können mit einer Begleitperson aus der eigenen Familie (zum Beispiel Geschwister) reisen, sofern diese mindestens 16 Jahre alt ist. „So wäre z. B. kein UM-Service erforderlich, wenn ein älteres Geschwisterkind (17 Jahre) zwei jüngere Geschwister (zehn Jahre) begleitet“, gibt die Airline als Beispiel. Buchen kann man Flug und Service (75 Euro pro Kind und Strecke) bis maximal 24 Stunden vor Abflug nur über das Callcenter (Tel.: +49 69-86 79 82 00, täglich 8 bis 22 Uhr) oder an einem Flughafenschalter. Mehr Infos hier.

Iberia

Iberia bietet zwar keine direkten Verbindungen zwischen Mallorca und Deutschland an, verbindet die Insel aber über Madrid mit Deutschland. Die Airline bietet auch für Anschlussflüge einen Begleitservice für 70 Euro an. Kinder zwischen fünf und elf Jahren, die allein fliegen möchten, sind gezwungen, ihn zu buchen. Für Alleinreisende zwischen zwölf und 17 Jahren ist er optional. Bis zu 48 Stunden vor Abflug kann die Buchung montags bis freitags telefonisch (Tel.: +49 69-50 07 38 74) erfolgen. Mehr Infos hier.