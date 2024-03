Wenn Sie im Herzen des Mittelmeeres wohnen, auf der bezaubernden Inselgruppe der Balearen, wird Sie dieses Angebot interessieren. Nobu Hotel Ibiza Bay hat dieses Angebot für Ortsansässige für den Tag der Balearen entwickelt und möchte sich damit bei den Bewohnern der Insel für ihre Freundlichkeit und Gastfreundschaft bedanken, mit der sie tagtäglich dafür sorgen, dass dieser besondere Ort im Mittelmeer das meist ersehnte Reiseziel ist. Sie tragen dazu bei, die Kultur der Inseln lebendig zu halten, in deren Zentrum die Gastronomie, die Natur und die Geschichte stehen, die es zu bewahren gilt.

Stellen Sie sich einen Urlaub vor, in dem Sie sich in eleganter Atmosphäre inmitten einer paradiesischen Umgebung erholen können: All das bietet die Insel Ibiza. Heute haben Sie die einmalige Möglichkeit, im Nobu Hotel Ibiza Bay Luxus pur zu außergewöhnlichen Bedingungen zu erleben. Damit soll die Essenz der Insel gefeiert werden sowie die Gastfreundschaft von deren Bewohnern, die so viel zum Charme dieser Region beitragen.

Unvergessliche Tage mit einzigartigen Anreizen

45 % Ermäßigung für Übernachtungen



Entdecken Sie die Schönheit Ibizas für sich wieder und lassen Sie sich von seiner Landschaft, seiner lebendigen Kultur und der einzigartigen Atmosphäre verzaubern! Bei Reservierung erhalten Sie einen exklusiven Rabatt von 45 % für die luxuriösen Zimmer und Suiten. Wachen Sie jeden Morgen mit der Brise des Mittelmeeres auf und lassen Sie sich abends vom Rauschen der Wellen verführen, um so in eine tiefe, erfrischende Entspannung einzutauchen. Sie erleben die Insel Ibiza auf eine völlig neue Art – eine einmalige Erfahrung, die maximales Vergnügen und Wohnbefinden garantiert.

Zimmer-Upgrade: Suite oder Superior Zimmer

Das direkt am Strand von Talamanca gelegene Hotel bietet zusätzlich ein kostenloses Upgrade auf eine Suite oder ein Superior Zimmer. Die einzige Bedingung lautet: Man lebt auf den Balearen. Jeder Raum an diesem Ort des Luxus ist dazu konzipiert, den Gästen höchsten Komfort zu bieten. So können Sie Ihren Aufenthalt maximal genießen und unvergessliche Momente mit nach Hause nehmen.

Das „Gastro-Hotel“ par excellence auf Ibiza

Die Insel Ibiza ist bekannt für ihre erstklassige Gastronomie, und das Nobu Hotel Ibiza Bay gehört zu denjenigen, die für diesen hervorragenden Ruf verantwortlich sind. Im Hotel befinden sich zwei der berühmtesten Restaurants des Inselsüdens: Nobu Ibiza Bay und Chambao By the Beach. Von innovativer japanischer Küche bis hin zu frischen mediterranen Geschmacksnuancen: Jeder Bissen verspricht hier, ein Fest der gehobenen Küche zu sein.

Ansässige der Balearen haben nun die Möglichkeit, diese Elitegastronomie mit 20 % Ermäßigung zu genießen.

Tagsüber in der Strandbar Chambao By the Beach...

Perfekt für den Genuss eines schmackhaften Frühstücks, entweder à la carte oder vom reichhaltigen Buffet, oder aber für ein ausgedehntes Mittagessen mit der Familie oder mit Freunden. Hier können die Gäste mit den Füßen im Sand nur wenige Meter vom Ufer entfernt sitzen. Die Spezialitäten auf der Karte sind frischer Fisch vom Grill bis hin zur authentischen Paella, dazu gibt es Cocktails mit exotischem Touch und erlesene Weine zur Auswahl. Alles in allem ein unvergleichliches mediterranes Gaumenerlebnis mit Blick aufs Meer.

Für die Kleinsten bietet die Kinderkarte eine große Auswahl an Gerichten. Hier können sie sich stärken, bevor sie im Kids Club und im Familienpool viel Spaß und spielerisches Lernen erleben dürfen.

…und abends im Restaurant Nobu Ibiza Bay.

Die gehobene japanische Küche im Nobu gehört zu den erstklassigen kulinarischen Erlebnissen auf den Balearen. Die Gäste genießen die einzigartigen Kreationen des berühmten Küchenchefs Nobu Matsuhisa, so zum Beispiel Tiradito, Yellowtail Sashimi mit Jalapeño und Black Cod mit

Miso sowie weitere Gerichte, die Ibizas Essenz auf den Gaumen bringen. Dazu gibt es Cocktails, die von meisterhaften Baristas gemixt werden.

Eine Oase der Entspannung im Six Senses Spa

Das Luxuserlebnis wird durch eine wohlverdiente Ruhepause im Spa by Six Senses abgerundet. Sie erhalten 20 % Ermäßigung auf Massagen, bei denen jede Behandlung so gestaltet ist, dass Körper und Geist erfrischt werden. Erfahrene Therapeuten behandeln die Gäste und gehen individuell auf deren jeweilige Bedürfnisse ein. Tiefe Entspannung und Erholung sind garantiert.

20 % Rabatt auf Massagen

Genießen Sie Momente höchsten Wohlbefindens mit personalisierten Treatments, die Ihre Figur straffen, verjüngen und in neuem Glanz erstrahlen lassen. Der Fokus liegt hier auf spezifischen Bereichen, bei denen durch die Anwendung unterschiedlicher wohltuender Techniken Stress abgebaut und Muskelgewebe erneuert wird. Dabei kommen heilende Produkte zum Einsatz wie Aloe Vera oder Ibiza Meersalz in Kombination mit anderen altbewährten natürlichen Mitteln zur Straffung und Erneuerung von Körper und Haut. Wählen Sie Ihre ideale Behandlungsmethode und tauchen Sie ein in einen Zustand vollkommenen Genusses und Wohlgefühls. Das ist es, was Ibiza Bay ausmacht.

Die Insel, die uns immer wieder aufs Neue überrascht!

Ibiza ist viel mehr als eine Urlaubsinsel. Es ist ein Ort, der jeden Tag die Möglichkeit bietet, Neues und Inspirierendes zu erleben. Egal, ob Sie Entspannung am Strand suchen, die vielschichtige Kultur der Insel kennenlernen möchten oder einfach nur eine Auszeit von Ihrem Alltag brauchen: Ibiza wartet mit offenen Armen auf Sie und bietet Ihnen eine unvergleichliche Erfahrung.

Lassen Sie sich dieses exklusive Angebot für Bewohner der Baleareninseln nicht entgehen. Entdecken Sie Ibiza neu und tauchen Sie ein in diese Erfahrung von purem Luxus, die Ihnen für immer in Erinnerung bleiben wird. Buchen Sie jetzt und machen Sie sich bereit, die Magie der Weißen Insel auf nie gekannte Weise zu erleben.

Nobu Hotel Ibiza Bay: Luxus und Komfort in einem 5-Sterne-Hotel direkt am Meer auf Ibiza

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2017 ist das Nobu Hotel Ibiza Bay das 5-Sterne-Hotel erster Wahl auf Ibiza mit 152 Designerzimmern, von denen 90 Suiten sind. Die luxuriöse Ausstattung umfasst unter anderem The Ibiza Bay Spa by Six Senses, einen Friseursalon, drei Restaurants, eine Pool Bar, den Kids Club, eine Modeboutique, zwei Pools – einen nur für Erwachsene und einen zweiten für Familien – sowie eine Lounge bzw. Rooftop Area, von der aus man einen atemberaubenden Ausblick auf die gesamte Bucht hat.

Standort

Das Hotel gehörte im Ranking des prestigeträchtigen Readers’ Choice Awards von Conde Nast Traveller im Jahr 2020 zu den 20 Top Hotels in Spanien und Portugal. Bei der Preisverleihung Small Luxury Hotels wurde das Hotel 2020 zudem in der Kategorie „Resort des Jahres“ ausgezeichnet. Und von British Airways erhielt es den Customer Excellence Award.