Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag einen unangekündigten Warnstreik am Flughafen Düsseldorf ausgerufen. Zu der ganztägigen Arbeitsniederlegung sind Beschäftigte, die in der Fluggastkontrolle, in der Personal- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind, aufgerufen. Düsseldorf ist einer von drei Flughäfen, die am Donnerstag bestreikt werden. In Frankfurt und Hamburg war der Ausstand allerdings vorab angekündigt worden.

Keine Flugausfälle nach Mallorca Für die Passagiere, die nach Mallorca reisen, heißt es vor allem, dass sie sich auf teilweise deutliche Flugverspätungen einstellen müssen. Nach derzeitigem Stand (11 Uhr) fallen keine Flüge auf die Insel aus. Warnstreik an den Flughäfen: Welche Rechte Sie als Passagier haben Die Flughafenverwaltung bat in einer Pressemitteilung darum, dass Passagiere, die für Donnerstag einen Flug ab Düsseldorf geplant haben, sich vor ihrer Anreise zum Düsseldorfer Flughafen bei den Airlines oder den Reiseveranstaltern über ihren Flugstatus informieren.