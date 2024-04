Auf der Suche nach ein bisschen Style in Palma

Auf Mallorca Orte zu finden, an denen der genussgetriebene und stilbewusste Mensch glücklich wird, ist nicht immer einfach – aber nicht unmöglich. Wir ziehen also unsere Loafer, unsere Bundfaltenhose und unser Breton-shirt an – und verabreden uns mitten in der Einkaufsstraße Carrer Sant Miquel. An der gleichnamigen Kirche gehen wir links vorbei hinunter, wo wir auf die Buchhandlung La Biblioteca de Babel stoßen. Neben einer breiten Auswahl an Büchern können wir es uns auf der Terrasse bei einem Glas Wein aus der erlesenen Auswahl gemütlich machen. Direkt daneben befindet sich die Bar L’Antiquari. Hier kommen wir vielleicht später auf einen Drink und was zu essen hin – und womöglich haben wir ja Glück, und es steht Livemusik oder eine Vinyl-Session auf dem Programm.

Vintage und Vinyl Doch gerade hat die Bar noch zu, und wir haben andere Pläne. Würden wir jetzt die Treppe nach rechts hinuntergehen, könnten wir uns bei Purple Haze mit Schallplatten eindecken. Wie der Name schon andeutet, gibt es hier vor allem Rockmusik. Im oberen Stockwerk stehen Gitarre und Verstärker bereit. Gerade juckt es uns aber nicht in den Fingern. Wir wollen noch ein wenig Kleidung kaufen, also gehen wir am Antiquari vorbei die Costa de la Pols hinunter. Selbstverständlich kaufen wir – sowohl aus Style- als auch aus Umweltgründen – vor allem secondhand. Der Unico Vintage Store ist schon seit Jahren eine der besten Adressen der Stadt in dem Bereich. Von Retro-Trikots bis Trenchcoats und Uhren ist hier alles dabei. Direkt gegenüber hat vor einiger Zeit das Singular Vintage House von denselben Betreibern aufgemacht. Wer auch nicht die ganze Zeit Loafer tragen möchte, findet bei Saturday Concept nebenan eine gute Auswahl an Sneakern. Unser Shopping-Trip ist noch nicht beendet. Wir gehen weiter zum Carrer Sant Elies. Bei Seattle Vintage schauen wir, ob wir eine Jeans finden. Vielleicht begegnen wir dort dem TikToker @willcozi, der es sich zur Mis-sion gemacht hat, ein bisschen Gespür für Stil auf der Insel zu verbreiten, und zudem hier arbeitet. Ein paar Meter weiter geht es zu Got Blues Listen To Jazz, wo Eigentümer Silas de Corrals vor allem Vinyl aus seiner eigenen Sammlung verkauft. Wir überqueren die Fußgängerzone Carrer dels Oms und schauen noch kurz bei Mais Vinilo (Passatge Antoni Torrandell) vorbei, dem wohl am besten sortierten Plattenladen der Insel. Ein bisschen Kunst Dann ist aber Schluss mit Shoppen. Wir gehen runter zur Rambla. Dort nehmen wir einen Bus der Linien 4, 7 oder 20 und fahren bis zur Prachtmeile Jaume III. Von hier ist es nur ein kurzer Weg zum Museum Es Baluard. Die mallorquinische Künstlerin Bel Fullana ist für ihre knalligen bunten Werke mit bizarren Fantasiefiguren bekannt. Jetzt hat sie erstmals daraus eine Skulptur gemacht, die hier ausgestellt wird. Die Abendgestaltung Es ist Zeit, über die Abendgestaltung nachzudenken. Wir könnten uns im angrenzenden Szenebezirk Santa Catalina tummeln. So sehr es uns schüttelt, das Ghetto der digitalen Nomaden zu betreten, erinnern wir uns, dass kürzlich der Club Mutante in den Carrer Indústria gezogen ist – nach der Schließung des Café Lisboa eine der letzten, extrem rar gesäten Bastionen für alternative Musik auf Mallorca. Hier könnten wir gut ein paar Stunden bis zum Morgengrauen tanzen gehen. Oder wir machen ganz auf Abenteuer und fahren zum Zentralbahnhof an der Plaça d’Espanya. Dort erwischen wir einen der letzten Züge nach Manacor. In der Hauptstadt des Inselostens befindet im Carrer Joan Lliteras die Bar Can Lliro – die zu einem Treffpunkt der überraschend vielfältigen und lebendigen Musikszene von Manacor geworden ist. Zurück nach Palma kommen wir aber am selben Abend nicht mehr mit dem Zug. Was also tun? Hotel nehmen oder doch hierbleiben? Morgen könnten wir dann noch zu Carnivale (Carrer Hostals) oder Hallow Tattoo Galery (Carrer Horts) gehen, um uns ein stilvolles Andenken stechen zu lassen. Mal schauen.