Am Flughafen Mallorca ist es am Montagmittag (22.4.) erneut zu langen Schlangen vor der Sicherheitskontrolle gekommen. Wie ein Reisender der MZ berichtete, standen die Passagiere zwischenzeitlich auf 15 Metern Länge hinter der automatischen Ticketkontrolle dicht gedrängt an.

Eine Sprecherin des Flughafens erklärte auf MZ-Anfrage, es seien sehr viele Flüge auf einmal programmiert gewesen. Dadurch sei es an der Kontrolle zu Verzögerungen von rund 20 Minuten gekommen. Allerdings dürften viele Passagiere noch länger angestanden haben.

Die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet von Wartezeiten von etwa einer Stunde. Die MZ erfuhr von einem Reisenden, dem es "mit aggressiven Vordrängeln" gelang, in 25 Minuten den Sicherheitscheck zu passieren. Gegen 13.45 Uhr war die Situation an den Kontrollen MZ-Informationen zufolge immer noch kritisch.

Nicht das erste Mal

Es ist nicht das erste Mal, dass es in diesem Frühjahr zu Verzögerungen an der Kontrolle kommt. Gerade in den Tagen vor Ostern gab es mehrere Zwischenfälle. Damals hieß es, ein Bummelstreik der Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Trablisa habe dazu geführt. Diese Darstellung wurde von einer Mitarbeiterin der Firma gegenüber dem "Diario de Mallorca" bestätigt. Allerdings bestritten sowohl der Flughafenbetreiber Aena als auch Trablisa, dass man sich im Arbeitskampf befinde.

Fluggäste hatten an den entsprechenden Tagen davon berichtet, dass die Kontrollen bis ins kleinste Detail durchgeführt wurden. Es habe von Seiten der Kontrolleure keinerlei Bestrebungen gegeben, anlässlich der immer länger werdenden Schlagen die Prozesse zu beschleunigen. So forderten die Sicherheitsbeauftragten die Passagiere auf, jedes elektronische Gerät in eine eigene Schale zu legen. Sprich: Handy, Ladekabel, Rasierapparat und Laptop kamen in verschiedene Behältnisse, statt wie zuvor in eine Schale. Da jeder der grauen Kästen einzeln geprüft wird, verlangsamte das die gesamte Kontrolle. Einige Passagiere verpassten dadurch ihre Flüge.