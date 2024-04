Die Zeit ist das wertvollste, das wir haben, und Tag für Tag spüren wir, wie flüchtig sie ist. Aber wenn es etwas gibt, was wir über alles andere schätzen, dann sind es die Momente, die wir der Freizeit und den Aktivitäten widmen, die wir am meisten lieben. Uns wird zunehmend bewusst, dass es am besten ist, in Erfahrungen und gelebte Momente zu investieren. Erlebnisse haben einen höheren Stellenwert als Besitz. Daher fragen wir uns: Womit möchte ich die Stunden oder Tage meiner freien Zeit verbringen?

Wenn du den Wassersport liebst und das Gefühl von Freiheit, das man hat, wenn man sich auf dem Meer bewegt, hast du sicherlich schon einmal eine Fahrt mit dem Jetski gemacht. Vielleicht hast du sogar schon einmal darüber nachgedacht, einen solchen Jetski selbst zu besitzen, die Idee aber angesichts der damit verbundenen Schwierigkeiten wieder verworfen. Fahre wann immer du möchtest mit dem Jetski, ohne selbst einen zu besitzen Wer das Meer liebt, der weiß: Die Wellen zu durchpflügen ist eines der schönsten Gefühle, die es gibt. Mallorca ist der ideale Ort, um Jetski zu fahren, aber der Besitz eines solchen Wasserfahrzeugs bringt erhebliche Pflichten und Kosten mit sich. Und wenn wir dir sagen, dass du alle Vorteile eines Jetskis genießen kannst, ohne dich um irgendetwas kümmern zu müssen? Die Vorbereitung, Reinigung, Wartung, Versicherung und der Liegeplatz sind alles Dinge, die erledigt werden müssen, aber keinerlei Mehrwert für deinen Genuss mit sich bringen. Kurzum: Du kannst alle Verpflichtungen, die dir Zeit und Spaß rauben, vergessen, und dich nur auf dein Vergnügen konzentrieren, denn wir stellen dir den Palma Jetski Club vor, ein neues Konzept, um deine Jetski-Leidenschaft maximal ausleben zu können. Plant eure Ausflüge, lernt Mallorca vom Meer aus kennen und entdeckt magische Winkel der Küste dank der Initiative dieses Clubs, des einzigen dieser Art auf der Insel! So funktioniert Palma Jetski Club, der erste Jetski-Club auf Mallorca Exklusivität und individueller Service – das sind die Prämissen, unter denen der Palma Jetski Club gegründet wurde. Das bedeutet, dass dir die größtmögliche Bandbreite an Möglichkeiten für dein Vergnügen mit dem Jetski zur Verfügung steht, ohne die lästigen Verpflichtungen eines Eigentümers zu haben. Palma Jetski Club hat seinen Standort in Port Calanova, ganz nahe am Stadtzentrum von Palma. Es gibt verschiedene Optionen der Mitgliedschaft zur Auswahl. Du triffst deine Wahl, lädst die APP herunter und erstellst dein Benutzerprofil. Schon kannst du mit dem Jetski durch die Gewässer rund um die Insel gleiten. Der Club stellt vier Zeitfenster zwischen 8:00 und 20:00 Uhr zur Verfügung, sodass die Mitglieder die Zeit wählen können, die für sie am besten geeignet ist. Einer der Vorteile besteht darin, dass man eine oder mehrere Fahrten mit ein und derselben Reservierung wählen kann. So können die Nutzer den ganzen Tag auf den Wellen reiten oder den Jetski, falls sie Eigentümer eines Bootes sind, mit auf ihren Bootsausflug nehmen. Fünf Gründe, um den Palma Jetski Club für dein Jetski-Vergnügen zu wählen: Wie bereits gesagt, dank dem Palma Jetski Club brauchst du dich nur darum zu kümmern, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit du mit dem Jetski unterwegs sein möchtest. Zusätzlich gibt es noch eine Reihe interessanter Vorteile, die wir im Folgenden aufführen: Unbegrenzte Fahrten: Keine stundenweisen Anmietungen mehr, sondern zeitlich unbegrenzte Ausflugsmöglichkeiten. Zwei Membership-Optionen zur Auswahl, je nach deinen Bedürfnissen und Ansprüchen. Stets neue Jetskis der jüngsten Generation. VIP-Events. Ermäßigungen für Wassersportaktivitäten in Port Calanova und für Aufenthalte im Hotel Calanova Sports Residence Weitere Informationen: HIER