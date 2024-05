US-Schauspieler Tom Cruise hat einige Tage auf Mallorca verbracht und sich unter anderem mögliche Drehorte für seinen nächsten Film angeschaut. Das berichtet die britische Zeitung "Daily Mail". Demnach war der 61-Jährige mit dem mexikanischen Regisseur Alejandro González Iñárritu unterwegs. Dieser soll die Regie bei dem Streifen führen, für den noch kein Titel bekanntgegeben worden ist. Im Februar war bekannt geworden, dass Iñárritu und Cruise bezüglich des neuen Projekts in Gesprächen mit Warner Bros waren.

Bad im Meer am Strand von Formentor

Wie die "Daily Mail" berichtet, wurden die beiden Filmemacher unter anderem auf der Halbinsel Formentor gesehen. Dort habe Cruise die Gelegenheit genutzt, bei den hohen Temperaturen der vergangenen Tage ins Meer zu gehen. Die Zeitung ließ es sich nicht nehmen zu betonen, in welch außerordentlich guter Form der Schauspieler ist. Cruise habe den Eindruck gemacht, dass er durchaus Freude an der kleinen Auszeit auf der Insel hat. Derzeit dreht er den achten Teil der "Mission Impossible"-Saga in London.