Neue Zufahrtsregelungen nach Formentor: Warum es trotzdem chaotisch werden dürfte

Es geht wieder los. Ab Samstag (1.6.) wird die Zufahrt für Privat-Pkw zur Halbinsel Formentor auf Mallorca bis Ende September wieder stark reglementiert. Endlich, könnte man meinen – denn schon in den vergangenen Wochen sorgte der große Andrang auf der einspurigen Serpentinenstraße immer wieder für lange Staus.

Ob es nun merklich besser wird, ist dennoch fraglich. Neben Es Trenc ist Formentor das einzige praktische Beispiel, wie auf den Balearen schon seit Längerem versucht wird, Besucherströme zu regulieren. Doch reibungslos funktioniert das nicht. Jahr für Jahr justieren die zuständigen Behörden die Regelungen neu. Knackpunkt dürfte in diesem Jahr der große Parkplatz nahe des Strands von Formentor sein. Dem Parkplatz kommt eine Schlüsselrolle bei den neuen Zufahrtsregeln zu, gleichzeitig ist seine Verwaltung noch nicht endgültig geklärt. Zwar entschieden Richter nach einem Rechtsstreit zwischen der Gemeinde Pollença und dem bisherigen Betreiber, der Inmobiliaria Formentor S.A., dass die zum Hotel gehörende Firma das Gelände zum 20. Mai räumen muss. Was mit der dortigen Infrastruktur geschehen soll, ist aber noch ungeklärt.

"Kollaps" vorprogrammiert

Bis dahin ist die Gemeinde für die Parkplatzverwaltung zuständig – gibt sich aber überrumpelt. Einen Plan, wie die Verwaltung genau aussehen soll, hat das Rathaus nicht, entsprechende Ratsbeschlüsse stehen noch aus. Zunächst werde die Nutzung daher kostenlos sein. Man sei „dabei, ein Bezahlsystem zu erarbeiten“, so Pollenças Bürgermeister Martí March (PSOE). Sicher ist nur, dass der Parkplatz jetzt erst recht aus allen Nähten platzen wird. Das glaubt auch Jorge-Ignacio Badia von der Ex-Betreiberfirma. Ein „Kollaps“ sei vorprogrammiert. Zudem steht die Befürchtung im Raum, dass nun auch Camper den Parkplatz als Verweilziel auserwählen. Zwar muss die Stellfläche nachts zwischen 22.30 Uhr und 9 Uhr frei bleiben. Wer sich darum kümmern soll, das durchzusetzen, ist aber offen.

Dabei wird die Situation auf dem Parkplatz ab Samstag ausschlaggebend dafür sein, ob überhaupt weitere Autos die mehrere Kilometer vom Parkplatz entfernt installierte Schranke passieren dürfen, die an der Zufahrt zur Halbinsel hinter dem letzten Kreisverkehr von Port de Pollença zum Einsatz kommt. Gemeinsam mit einem neuen Ampelsystem löst die Schranke das Bußgeld-System aus vorherigen Jahren ab. Ab Samstag sollen nur noch Pkw die Zufahrt auf die Straße zur Halbinsel passieren können, wenn der Parkplatz am Strand noch freie Stellplätze aufweist. Wenn nicht, bleibt die Schranke unten. Selbst, wer gar nicht vorhat, bis zum Strandparkplatz durchzufahren, sondern nur bis zum vorgelagerten Aussichtspunkt fahren möchte, wird an der Zufahrt gehindert, wenn weiter hinten Parkplätze fehlen.

Besser mit dem Bus

Die Gemeinde Pollença rät vorsichtshalber, das Auto ganz stehen zu lassen und den Bus zu nehmen. Zwischen 10 und 22.30 Uhr verkehren die rot-gelben Überlandbusse der Linie 334 im 35-Minuten-Takt und bringen Besucher von Alcúdia und Port de Pollença bis zum Leuchtturm. Zu den Stoßzeiten kommen zwei Fahrzeuge zum Einsatz – im vergangenen Sommer nutzten durchschnittlich 2.740 Menschen pro Tag den Shuttle. Es ist, mit wenigen Anwohner-Ausnahmen, die einzige Fahrgelegenheit für das letzte Teilstück vom Strandparkplatz zum Leuchtturm.

Immerhin: Der Andrang zum grunderneuerten Hotel Formentor in der Nähe von Strand und Parkplatz dürfte sich zunächst in Grenzen halten. Wie die Betreiber des Hotels auf ihrer Website bekannt gaben, wird das Four Seasons Resort Mallorca statt im Juni erst im August buchbar sein. Bei der Gestaltung des Außenbereichs sei es zu größeren Verzögerungen gekommen, heißt es. Teile des hoteleigenen Wellnessbereichs, die Konditorei und eine Eisdiele sollen sogar erst ab 2025 öffnen.