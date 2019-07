Schlager-Legende Costa Cordalis auf Mallorca gestorben

Im Alter von 75 Jahren ist der Schlagersänger Costa Cordalis am Dienstagnachmittag (2.7.) auf Mallorca gestorben. Das gab die Deutsche Presse-Agentur am frühen Mittwochabend (3.7.) bekannt.

Die Nachrichtenagentur beruft sich auf eine Bestätigung des Managements der Familie. „Wir sind alle tieftraurig über den Verlust", so Sohn Lucas Cordalis (51). Schon seit längerem munkelte man auf Mallorca, dass es nicht gut um die Gesundheit des Sängers stand. Nach einem Schwächeanfall hatte er längere Zeit in einer Klinik auf Mallorca verbracht.

Cordalis, der bereits 1976 mit seinem Schlager-Hit "Anita" die Herzen von Millionen TV-Zuschauern der "ZDF-Hitparade" eroberte und sich in den 90-er Jahren als feste Größe am "Ballermann" auf Mallorca etablierte, residiert seit 31 Jahren allsommerlich in seinem Haus in Santa Ponça. /somo