Die spanischen Könige besuchen Son Marroig auf Mallorca

Die spanischen Könige in Son Marroig auf Mallorca. Foto: Bosch

Der spanischen Könige haben bei ihrem Sommerurlaub auf Mallorca am Donnerstag (8.8.) das denkmalgeschützte Gutshaus Son Marroig an der Tramuntana-Küste besucht. König Felipe VI., Königin Letizia sowie die beiden Töchter Leonor und Sofía ließen sich von den aktuellen Gutsbesitzern den spektakulären Garten und die Baukunst mit Trockenstein zeigen und das Wirken des Erzherzogs Ludwig Salvator auf Mallorca erklären. Die Familie besichtigte das Grundstück, das einst dem Erzherzog gehörte und in dem Mitte Juni Mario Götze und Ann-Kathrin ihre freie Trauung vollzogen.

Hintergrund: So besuchen Sie Son Marroig auf Mallorca

Son Marroig ist auch für normale Mallorca-Besucher öffentlich zugänglich. Einige Räume sind originalgetreu erhalten und ein kleines Museum lässt erahnen, was Ludwig Salvator als Vielschreiber, Zeichner, und Forschender auf der Insel umtrieb.

Die spanische Königsfamilie verbringt ihren Sommerurlaub regelmäßig auf Mallorca. Wie es in diesem Jahr dabei ergeht, lesen Sie hier. /tg