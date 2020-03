Das machen die Mallorca-Promis während der Coronakrise

Auch die Promis auf Mallorca machen sich so ihre Gedanken, wie man die Zeit während der Ausgangssperre bestmöglich verbringt. Der deutsch-mallorquinische Sänger Dennis Mansfeld etwa hat einen Mutmachersong geschrieben. "Eigentlich war ich ja von den Planungen bei meiner neuen Single El Cubito. Da kam mir die Idee, einen Mutmacher zu schreiben für die Tage, die uns bevorstehen. Sozusagen als Gruß an alle Mit-Quarantäner." Den eine Minute langen Song kann man sich auf Youtube anhören, da gibt es ein Video zu sehen. Das Lied soll auch im Inselradio gespielt werden.

Wie alle bleibt Rafael Nadal zu Hause, der den Tennisschläger gegen die Bratpfanne gewechselt hat. Auf Instagram schreibt er, dass er nun für seine Frau koche und hofft, dass alle sicher daheim seien. Auf seinem Account zeigt er auch, wie er sich in seiner Wohnung fit hält.

Daniela Katzenberger ist derweil Teil der eigenen Couch geworden. Auf Insta­gram lässt sie ihre Fangemeinde ein wenig an ihrem Leben in Santa Ponça teilhaben. Da äußert sie sich entsetzt darüber, dass ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser Morddrohungen erhalten, weil sie während der Coronavirus-Krise weiter für Produkte auf Instagram werben. Daniela Katzenberger hatte sich dazu entschieden, mit der Werbung eine Zeitlang auszusetzen. Am Montag (23.3.) lief eine neue Folge mit ihr bei "Goodbye Deutschland", in der sie durchblicken ließ, dass sie sich ein Geschwisterchen für ihre Tochter Sophia wünscht.

Caro und Andreas Robens arbeiten in ihrem Fitnessstudio Iron Gym an der Playa de Palma daran, die Krise finanziell zu überstehen. „Wir werden einen gemieteten Kursraum aufgeben und schaffen Raum für die Kurse im Studio", sagt Caro. Zwei ihrer sechs Mitarbeiter mussten sie bereits entlassen. Für ihr neu gegründetes Studio in Palma seien alle Reserven draufgegangen. Wie viele, fürchten sie um ihre finanzielle Existenz. Caro feiert heute (26.3.) ihren 41. Geburtstag. Gratulieren kann man ihr bei Instagram.

Auch TV-Auswanderer Patrick Lorenz vom "Crazy Curry Wurst Haus" arbeitet an einem Konzept, um die Durststrecke zu überstehen. Er ist zurzeit in Frankfurt am Main bei seiner Familie und plant, seine Würste über einen Online-Shop zu verkaufen. "Die Ware wird dann von Deutschland aus nach Mallorca an die Kunden geliefert, und man kann sie sich Zuhause braten."

Gute Laune verbreitet Uwe Ochsenknecht. Um gestresste Eltern zu entlasten, liest der Schauspieler abends ab 19 Uhr auf Instagram eine Gute-nachtgeschichte vor, zuletzt aus dem Kinderbuch "Die Olchis" von dem Autor und Illustrator Erhard Dietl: "Für die, die die Olchis nicht kennen. Ein Olchi hat Hörhorner. Er hört Ameisen husten. Olchi Augen fallen gerne zu, weil, sie sind stinkefaul. In Schlammpfützen hüpfen sie gerne, ein Olchi wäscht sich nie." Uwe Ochsenknecht will auch gerne etwas für die Eltern lesen und freut sich über Vorschläge. Auf seinem Account fliegen ihm dafür die Herzen entgegen.

