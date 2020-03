Der MZ-Liveticker zum Coronavirus

Die MZ hält Sie über den aktuellen Stand des Coronavirus in Spanien auf dem Laufenden.

Donnerstag (12.3.)

12.38 Uhr: Auf Mallorca wird inzwischen eine mögliche Schließung der Schulen ab Montag (16.3.) vorbereitet. Die Direktoren der Bildungseinrichtungen wurden vom zuständigen Ministerium der Balearen darüber informiert, dass in den kommenden Stunden über eine teilweise oder komplette Schließung der Schulen entschieden wird. Die Rektoren wollen spätestens am Freitag (13.3.) die Eltern informieren, wie es weitergeht.

12.19 Uhr: Real Madrid muss in Quarantäne gehen. Nachdem der Spieler Trey Thompkins des Basketball-Teams von Real Madrid auf Coronavirus positiv getestet wurde, sind sowohl das Basketball- als auch das Fußballteam der Primera División in Quarantäne geschickt worden. Zwar hätten die Fußballer keinen direkten Kontakt mit Thompkins gehabt, hieß es. Allerdings nutzen beide Mannschaften dieselben Gemeinschaftsräume in der Sportstadt von Real Madrid, weshalb eine Weitergabe der Viren nicht ausgeschlossen ist.

12.18 Uhr: Die Schulen im gesamten Baskenland haben am Donnerstag (12.3.) den Unterricht eingestellt. Nachdem in der Provinz Álava bereits der Unterricht vor Tagen ausgesetzt worden war, haben nun auch die beiden anderen Regionen Guipuzkoa und Vizcaya den Unterricht gestrichen. Die baskische Hauptstadt Vitoria (Álava) ist neben Madrid mit am stärksten vom Virus betroffen. In Katalonien denkt man über eine Schließung der Schulen nach.

11.30 Uhr: Die spanische Ministerin für Gleichberechtigung, Irene Montero (Unidas Podemos) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Sie habe am Mittwoch (11.3.) Anzeichen für eine Erkankung gespürt, sagte Montero. Ein Test verlief positiv. Sie fühle sich aber gut und werde zwischenzeitlich gemeinsam mit ihrem Partner Pablo Iglesias, dem Generalsekretär der Linkspartei, zu Hause in Quarantäne gehen. Sie werde allerdings weiterhin im Homeoffice arbeiten.