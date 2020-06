Mallorca-TV-Tipp: Kabel1 zeigt "Der Knochenbrecher on Tour"

Am Sonntag gibt's wieder Mallorca im Fernsehprogramm: Der Sender Kabel1 zeigt die 2015 gedrehte Reportage "Tomme Hanken - Der Knochenbrecher on Tour". In der Inselfolge sind Hankens Fähigkeiten gefragt. Gemeinsam mit seinem neuen Assistenten Anton besucht er unter anderem ein Gestüt, auf dem die legendären mallorquinischen Pferde gezüchtet werden. Dort muss Anton lernen, dass der Beruf des Knochenbrechers auch lebensgefährlich sein kann.

Außerdem behandelt der Ostfriese den Hund von Kult-Schauspieler Martin Semmelrogge, der seit geraumer Zeit auf der Ferieninsel lebt. Semmelrogge und seine Frau sind sehr engagiert, wenn es um Tiere geht. Auf einem gemeinsamen Roadtrip über die Insel zeigt der Schauspieler dem Ostfriesen das Tierheim, für das sie seit Jahren eintreten und Spenden sammeln. Gemeinsam besuchen sie auch die Ranch von Chaume, einem Pferdeexperten der Extraklasse. Dort behandelt Tamme einige Pferde und hilft beim Kochen einer klassischen Paella, die auf einem Holzfeuer zubereitet wird.

Darum geht's in dem Format



Pferd mit Hüftschaden? Hündin mit verstauchter Pfote? Wenn der vierbeinige Liebling leidet, dann ist Pferdeflüsterer und Tierchiropraktiker Tamme Hanken oft die letzte Hoffnung. In der Doku-Reihe "Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour" begleitet kabel eins den feinfühligen Riesen aus Ostfriesland bei seiner Arbeit - auf seinem Hof in Filsum ebenso wie im Ausland. Denn Hilferufe erreichen Tamme Hanken von überall auf der Welt. /sw