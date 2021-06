Mallorca-Auswanderer nehmen an "Sommerhaus der Stars" teil

Die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Mallorca-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel werden in der sechsten Ausgabe des RTL-Formats "Sommerhaus der Stars" dabei sein. Das hat der Sender am Dienstag (8.6.) bekannt gegeben. Damit tritt das Auswanderer-Paar, das erst vor Kurzem sein neues Restaurant Martiki in Cala Ratjada eröffnet hat, unter anderem in die Fußstapfen der Mallorca-Auswanderer Caro und Andreas Robens. Sie haben das Reality-Format als "Promipaar 2020" im Vorjahr gewonnen.

Bei dem Format kämpfen nun acht Pärchen in NRW um den Titel "Das Promipaar 2021" und 50.000 Euro Siegprämie. Dort werden die Stars rund um die Uhr von Kameras beobachtet. Durch das enge Zusammenleben und verschiedene Spiele, in denen die Teamfähigkeit und das Vertrauen der Paare auf die Probe gestellt wird, zeigt sich schnell, wer auch mit den anderen Teilnehmern gut auskommt und schließlich zum Publikumsliebling wird.



Neben dem Auswanderer-Paar sind in der kommenden Staffel auch die "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, die Reality-TV-Stars Samira & Yasin Cilingir oder Partyschlagersänger Almklausi und seine Frau Maritta. /sw