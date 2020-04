Die Corona-Kurve auf Mallorca bleibt flach: In den vergangenen 24 Stunden sind auf den Balearen neun Neu-Infektionen gemeldet worden, wie die Gesundheitsbehörden am Mittwoch (29.4.) informieren. Am Vortag waren es 11, am Montag 5. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Fälle auf den Balearen steigt somit auf 1.879, wobei inzwischen 1.196 Patienten als kuriert gelten.

Die Zahl der Todesopfer ist unterdessen auf 185 gestiegen, nachdem in den vergangenen 24 Stunden vier weitere Corona-Tote gemeldet wurden.

Die Tests finden bei Verdachts- und Risikopatienten statt. Um ein repräsentatives Bild zu erhalten, ist am Dienstag (28.4.) eine separate Studie angelaufen.

Auf Mallorca wurden am Dienstag 300-Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt, 49 von ihnen auf der Intensivstation. Auf Menorca sind es 7 (5 auf Intensivstation), auf Ibiza 32 (7 auf Intensivstation).

Bis Dienstag waren noch 111 Fachangestellte im Gesundheitssektor wegen des Virus krankgeschrieben, insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie nachweislich 324 angesteckt.

In den Seniorenheimen wurden am Dienstag noch 183 Bewohner wegen des Virus behandelt, 74 gelten inzwischen als kuriert. 76 der 181 Corona-Todesfälle auf den Balearen entfallen auf Seniorenheime.

Spanienweit ist die Zahl der täglich registrierten Corona-Toten wieder leicht auf 325 gestiegen. Seit Ausbruch der Pandemie gibt es 24.275 registrierte Todesopfer. Mit 2.144 registrierten Neuansteckungen steigt die Gesamtzahl der Corona-Fälle auf 212.917.

