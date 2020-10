Das sind die Corona-Zahlen auf den Balearen von Dienstag (13.10.)

Auf Mallorca und den übrigen Balearen-Inseln sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden 60 positive PCR-Tests registriert worden, 47 weniger als Montag (12.10.). Insgesamt wurden 990 PCR-Tests ausgewertet. Der Anteil der positiven Tests betrug 6,06 Prozent (nach 8,35 Prozent am Montag). Die aktuellen Zahlen liegen weiterhin deutlich unter denen, die noch Anfang und Mitte September mit teils bis zu 300 positiven PCR-Tests am Tag registriert worden waren.

Neue Todesfälle von Covid-19-Patienten wurden nicht gemeldet. Damit liegt die Zahl der Todesopfer auf den Balearen seit Ausbruch der Pandemie weiter bei 323.

Das ist die Lage im Gesundheitssystem

Die balearische Gesundheitsbehörde IB-Salut, die bei ihrer Zählung auch Hinweise auf Covid-19 durch andere Tests wie Antikörper-Analysen berücksichtigt und zudem von Covid-19 genesene Patienten mit einrechnet, die durch Folgeschäden teils auch ambulant weiter behandelt werden müssen, meldete am Montag (11.10.) 2.859 behandelte Patienten mit aktiver Covid-19-Infektion, das sind 10 mehr als noch am Vortag.

186 Patienten werden auf Mallorca und den Nachbarinseln im Krankenhaus stationär behandelt, das sind 16 mehr als am Vortag. Die Anzahl der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation stieg um zwei auf 43 Patienten (40 davon auf Mallorca). Zum Höhepunkt der Pandemie im Frühjahr waren es bis zu 115 gewesen. Während auf Mallorca 152 Menschen stationär im Krankenhaus behandelt werden, sind es auf Menorca derzeit vier Corona-Patienten. Auf Ibiza werden 30 Menschen stationär im Krankenhaus behandelt.

Hintergrund: So viele "aktive Fälle" gibt es in den einzelnen Gemeinden (externer Link, Katalanisch)

Unter dem Gesundheitspersonal auf den Inseln gibt es derzeit 48 aktive Fälle, 121 Mitarbeiter im Gesundheitssektor stehen unter Beobachtung, da sie engen Kontakt zu Infizierten gehabt haben.

Daneben sind derzeit 113 Bewohner von Seniorenresidenzen auf den Inseln nachweislich mit Covid-19 infiziert, 79 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt. 164 Bewohner von Altenheimen sind seit Beginn der Pandemie mit oder an Covid-19 gestorben. 52 Angestellte in Seniorenresidenzen gehören derzeit zu den aktiven Covid-19-Fällen.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden auf den Balearen 15.078 Covid-19-Fälle gemeldet (Stand: 9.10.). Auf den Inseln wurden inzwischen 301.492 PCR-Tests durchgeführt.

Wie hoch ist die Inzidenz pro 100.000 Einwohner?

Das Auswärtige Amt hatte am 14. August für ganz Spanien einschließlich der Balearen eine Reisewarnung ausgesprochen, nachdem das Robert-Koch-Institut diese kurz zuvor als "Risikogebiet" eingestuft hatte. Am 3. September wurden auch die Kanaren in die Warnung mit eingeschlossen. Reiserückkehrer von Mallorca müssen einen verpflichtenden PCR-Test bei der Einreise nach Deutschland machen (Mehr Details darüber, welche Bedeutung die Einschätzung des Auswärtigen Amts für Urlauber hat, lesen Sie hier). Wie Sie einen PCR-Test schon auf Mallorca machen können, lesen Sie hier.

Die Entscheidung über die Erklärung zum "Risikogebiet" wird gemeinsam vom Auswärtigen Amt, dem Bundesgesundheitsministerium und dem Bundesinnenministerium getroffen. Ein wichtiges, aber nicht das einzige Kriterium dabei ist, ob es in einer Region über mehrere Tage hinweg innerhalb der vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gegeben hat.

Am Freitag (9.10.) lag dieser Wert für die Balearen bei 54,9 (externer Link). Spanienweit lag der Wert bei 121,73. Zum Vergleich: In Deutschland kam man laut Robert Koch-Institut am Sonntag (11.10.) auf 25,9 pro 100.000 Einwohner (Tendenz steigend).

Die Ausweisung der sogenannten 7-Tages-Inzidenz auf den Balearen seitens des spanischen Gesundheitsministeriums auf Grundlage balearischer Daten hat zuletzt viele Fragen aufgeworfen - verwiesen wurde sowohl auf Verzögerungen bei der Meldung nach Madrid als auch auf Informatikfehler. Die Probleme scheinen aber mittlerweile zumindest teilweise behoben, die vom Gesundheitsministerium gemeldeten Daten dürften die Realität nun etwas besser widerspiegeln.

Die von Epidemiologen ebenfalls beobachtete 14-Tages-Inzidenz (Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen Tagen) lag am Freitag (9.10.) für die Balearen bei einem Wert von 121,10. Wie sich die Inzidenz in den einzelnen Gesundheitsdistrikten auf Mallorca verändert hat lesen Sie hier.

Wie viele "aktive Fälle" in den jeweiligen Gemeinden registriert sind, ist einer Übersichtskarte der Landesregierung zu entnehmen (externer Link, katalanisch).

Am Freitag (9.10.) veröffentlichte die Balearen-Regierung zusätzlich zu den Zahlen einmal mehr einen epidemiologischen Bericht zur derzeitigen Situation. Demnach ist die Covid-19-Inzidenz in 44 der insgesamt 58 Gesundheitsdistrikte der Insel im Vergleich zum Zeitraum vom 6. bis zum 20. September gesunken.

Speziell im Norden von Mallorca sind die Zahlen in dieser Zeit deutlich zurückgegangen, was vor allem mit der Besserung der Situation in Sóller zusammenhängt, wo es im Seniorenheim Bell Entorn zu einem Ausbruch gekommen war. Dennoch gibt es in dieser Region der Tramuntana-Nord aktuell noch 283,3 Fälle pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen 14 Tagen.

Zwei Distrikte überschreiten derzeit den Wert von 500 Fällen pro 100.000 Einwohnern: Ibiza-Stadt mit 577,2 Fällen in den vergangenen 14 Tagen sowie Es Viver in Palma mit 554,7 Fällen. Im 7-Tages-Vergleich gehen in beiden Gebieten aber die Fälle zurück.

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie auf den Balearen 230 Ausbruchsherde mit mindestens drei Personen registriert. 87 davon traten im familiären Umfeld auf, 49 durch private Treffen und 36 im Arbeitsumfeld. Die mit Abstand meisten Infizierten auf den Balearen sind in der Altersgruppe zwischen 20 und 49 Jahren anzutreffen (49 Prozent). 21,6 Prozent sind zwishcen 50 und 69 Jahre alt, gut 16 Prozent waren jünger als 19 und 6 Prozent fiel auf die Altersgruppe ab 70 Jahren.

Hintergrund: Wie kann ich auf Mallorca einen Corona-Test machen?





So läuft es bei der Einreise nach Mallorca

Bei ankommenden Passagieren auf dem Flughafen von Palma de Mallorca wird die Temperatur automatisch mit einer Wärmebildkamera gemessen. Ein Corona-Test wird erst im Verdachtsfall vorgenommen.

Mallorca-Urlauber müssen sich vor der Einreise in Spanien registrieren. So ist jetzt vorgeschrieben, dass Flugreisende grundsätzlich ein Formular im Spain-Travel-Health-Portal zur Gesundheitskontrolle ausfüllen (www.spth.gob.es). Das Formular erzeugt einen QR-Code, der bei Einreise vorgelegt werden muss. Dies könne auch über die entsprechende, kostenlose App erfolgen, heißt es.

Wer als Urlauber unter Quarantäne gestellt wird, kann diese in eigens dafür reservierten Ferienapartments in der Gemeinde Calvià verbringen. Dabei kann sich der unfreiwillige Aufenthalt hinziehen: Das Protokoll schreibt vor, dass Urlauber nicht abreisen dürfen, bevor nicht eine mögliche Infektion ausgestanden und die von den Gesundheitsbehörden verhängte Quarantäne absolviert ist.