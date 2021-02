Britische Virus-Variante verursacht 40 Prozent der Covid-Fälle auf Mallorca

Die britische Virus-Variante breitet sich auch auf den Balearen-Inseln aus und macht auf Mallorca bereits 40 Prozent aller Ansteckungen aus. Diese Zahl veröffentlichte das balearische Gesundheitsministerium am Mittwochabend (17.2.). Auf der Nachbarinsel Ibiza seien es sogar 50 Prozent aller Ansteckungen mit dem Coronavirus. Die zunächst vor allem in Großbritannien entdeckte Variante des Virus sei 70 Prozent ansteckender als die bisherigen Varianten, heißt es in derselben Erklärung.

Trotz der deutlich sinkenden Fallzahlen auf Mallorca und den Nachbarinseln müsse man deshalb bei der Aufhebung der Restriktionen besonders behutsam sein, lautete deshalb das Argument bei dem wöchentlichen Treffen zwischen Regierungsvertretern und den Delegierten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Nach dem Treffen wurde noch keine endgültige Entscheidung bekannt. Die Gesundheitsbehörden raten aber dringend dazu, den Restaurants Anfang März zunächst nur die Bewirtung von Außentischen wieder zu erlauben.

Die Branchenvertreter hatten gefordert auch Innenräume zu öffnen, zumal viele Restaurants und Cafés über keine Außenflächen verfügen. "Beim Lockern der Restriktionen müssen wir sehr vorsichtig sein", erklärte die Gesundheitsministerin Patricia Gómez nach dem Treffen. Eine Entscheidung soll in den kommenden Tagen fallen. /tg

