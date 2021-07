Auf Mallorca und den Nachbarinseln spitzt sich die Pandemie erneut zu. Erstmals seit Monaten gibt es auch wieder einen größeren Ausbruch in einem Seniorenheim. Wie das balearische Gesundheitsministerium am Dienstag (20.7.) mitteilte, sind in einer Einrichtung auf Ibiza 25 der 97 Bewohner und 2 der 86 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Um die weitere Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu stoppen und eine adäquate Versorgung der Nutzer zu gewährleisten, habe man die Kontrolle über das Seniorenheim Sa Residència übernommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Ausbruch sei bei Routine-Tests festgestellt worden, heißt es. Nicht-geimpfte Pflegemitarbeiter werden laut der Gesundheitsbehörde einmal wöchentlich getestet. Dabei wurde ein positiver Fall festgestellt. Zudem sei ein vollständig geimpften Bewohner, der im Krankenhaus getestet wurde, ebenfalls positiv getestet worden. Die anschließende Nachverfolgung ergab dann die bislang insgesamt 27 positiven Fälle.

Zwei Bewohner mit Symptomen werden laut Pressemitteilung im Krankenhaus stationär behandelt , eine Pflegekraft liegt auf der Intensivstation. 15 ebenfalls positiv getestete, aber asymptomatische Bewohner befinden sich weiter in dem Seniorenheim. Von den 25 positiv getesteten Bewohnern waren 21 vollständig geimpft. Drei waren nicht geimpft, einer nurn unvollständig.

Das Gesundheitsministerium hat nun einen Experten entsandt, der den Corona-Ausbruch unter Kontrolle bringen soll. Mindestens 20 Tage lang müssen die Bewohner, das Personal, das Leitungsteam und die Eigentümer des Zentrums seinen oder ihren Anweisungen Folge leisten. /ck