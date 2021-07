Neue Bezeichnungen und Regeln bei den Einreisebestimmungen in Deutschland. Mit der neuen „Verordnung zum Schutz vor einreisebedingten Infektionsgefahren in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2“, die am Freitag (30.7.) vom Kabinett beschlossen werden soll, reduziert die Bundesregierung die bisherigen Risiko-Kategorien von Regionen und Ländern von drei auf zwei und verschärft zugleich die Test-Vorschriften bei der Einreise auf dem Landweg nach Deutschland. Die bereits zuvor angekündigten Änderungen haben wenig Auswirkungen auf Mallorca-Reisen. In Kraft treten sollen sie am Sonntag (1.8.).

Bislang unterteilte Deutschland Regionen und Länder mit einer hohen Corona-Inizidenz in "einfache Risikogebiete", "Hochinzidenzgebiete" und "Virusvariantengebiete". Je nach Einordnung galten unterschiedliche Test- und Quarantäne-Bestimmungen. Nunmehr entfällt die Kategorie "einfaches Risikogebiet". Mallorca war zuletzt vom 11. bis zum 27. Juli als solches eingestuftwes verbleiben nur noch sogenannte "Hochrisikogebiete" und Virusvariantengebiete. Hochrisikogebiete ist die neue Bezeichnung für die bisherigen Hochinzidenzgebiete. Bei der Einreise müssen Nicht-Geimpfte ab 6 Jahren mindestens fünf Tage in Quarantäne.

Um zu verhindern, dass Reiserückkehrer die Pandemie wieder verstärkt in Deutschland einschleppen, werden zudem die Test-Bestimmungen verschärft. „Alle nicht geimpften Einreisenden nach Deutschland müssen sich künftig testen lassen – egal ob sie mit dem Flugzeug, Auto oder der Bahn kommen", lässt sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einer Pressemitteilung zitieren. "Damit reduzieren wir das Risiko, dass zusätzliche Infektionen eingetragen werden. Geimpfte und Genesene brauchen keinen Test. Generell gilt, dass Reisen mit Impfung leichter ist: Geimpfte sparen sich das Testen und müssen grundsätzlich auch nicht in Quarantäne.“

Auch diesbezüglich sind die Auswirkungen für Mallorca-Reisen gering. Die überwältigende Mehrheit der Urlauber und Pendler reist mit dem Flugzeug auf die Insel und nach Deutschland.