Die Corona-Lage auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln entspannt sich weiter - und die Insel-Regierung justiert bei den Öffnungsschritten nach. So werden nächtliche Versammlungen von Personen, die nicht im selben Haushalt leben, nur noch zwischen 2 und 6 Uhr untersagt.

Das sagte der Sprecher der Regierung, Iago Negueruela, am Montagmittag (30.8.) bei einer Pressekonferenz. Allerdings hatte die Regierung eine Woche zuvor bereits in Aussicht gestellt, die Beschränkung nächtlicher Kontakte, die sowohl für Innenräume als auch im Freien gilt, komplett aufzuheben.Die Neuerungen treten mit Veröffentlichung im balearischen Gesetzblatt (BOIB) in Kraft.

Die 14-Tage-Inzidenz auf Mallorca liegt laut Negueruela derzeit bei 325 Fällen pro 100.000 Einwohner. Sollte sich die Lage weiter entspannen, könnte kommende Woche das Kontaktverbot aufgehoben werden. Derzeit gelten die Regeln bis zum 6. September.

Darin eingeschlossen sind auch die Beschränkungen für die Gastronomie. So werden ab sofort auf Mallorca in Innenräumen wieder acht Personen pro Tisch erlaubt, in den Außenbereichen sind es ab sofort zwölf Personen. /jk