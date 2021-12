Jetzt ist es amtlich: Der Oberste Gerichtshof der Balearen auf Mallorca hat am Donnerstagvormittag (2.12.) wie erwartet die von der balearischen Landesregierung verabschiedete 3G-Regelung für Teile des öffentlichen Lebens auf den Inseln durchgewunken. Die Richter genehmigen damit das Covid-Zertifikat als Zugangsvoraussetzung etwa für Bars, Restaurants oder auch das Nachtleben. Die neue Regelung tritt ab Samstag (4.12.) in Kraft und damit rechtzeitig zum langen Wochenende auf den Balearen mit den Feiertagen am Montag (6.12.) und Mittwoch (8.12.).

Vorgesehen ist derzeit, dass die Zugangsbeschränkungen bis nach den Feierlichkeiten zu Palmas Stadtheiligem Sant Sebastià bis zum 24. Januar 2022 gelten. Bereits am Mittwoch (1.12.) hatte die Staatsanwaltschaft auf Mallorca festgestellt, dass die 3G-Regelung keine Verletzung von Menschenrechten darstellt und die Einführung befürwortet. Die Balearen-Regierung hatte die 3G-Regelung am Montag (29.11.) mit Vertretern von Unternehmensverbänden und Gewerkschaften abgesprochen und war dabei auf offene Ohren gestoßen. Je nach Corona-Warnstufe werden die Zugangskontrollen für verschiedene Branchen ausgeweitet oder zurückgefahren. Mit Warnstufe 1, in der sich die Balearen derzeit befinden, muss das Covid-Zertifikat in Bars und Restaurants mit einer Kapazität von über 50 Personen im Innenraum vorgezeigt werden. Im Nachtleben gilt die 3G-Regelung unabhängig von der Größe der Pubs. Auch überdachte Freischankflächen, die mehr als 50 Personen fassen können, fallen unter die neue Regelung, nach der nun nur noch Geimpfte, Genesene und solche, die einen kürzlich gemachten negativen Antigen- oder PCR-Test vorweisen können, Zutritt zu den Innenräumen haben. Sollte die Corona-Warnstufe auf den Inseln angehoben werden, können auch Herbergen, Hostels, Kinos, Zirkuszelte, Fitnessstudios oder Tanzschulen unter die Beschränkungen fallen. In Diskotheken und in Seniorenresidenzen war die Regelung bereits vor der jetzt gefallenen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs eingeführt worden. Die Einführung der 3G-Regelung wird von einem breiten gesellschaftlichen Konsens auf den Inseln getragen. Auch die Oppositionsparteien sprachen sich dafür aus.