Die neue Entbindungsstation befindet sich im dritten Stock der Clínica Rotger, in unmittelbarer Nähe zum chirurgischen Bereich. Sie verfügt über fünf eigenständige Kreißsäle, die mit allem Komfort ausgestattet sind, einen Operationssaal, der ausschließlich für Kaiserschnitte vorgesehen ist, und einen eigenen Aufwachraum, damit die Mütter und ihre Neugeborenen stets in einer geschützten, sicheren und betreuten Umgebung zusammenbleiben können.

Hier wurde an jedes Detail gedacht

Die Kreißsäle sind mit zahlreichen Annehmlichkeiten ausgestattet. Dazu gehören verstellbare Entbindungsbetten für jede gewünschte Position, von der Decke hängende Tücher zum Festhalten, Gymnastikbälle, vollständig ausgestattete Badezimmer mit Dusche und Fernseher mit zahlreichen Sendern in verschiedenen Sprachen. Außerdem gibt es in jedem Entbindungsraum ein Wärmebett mit integrierter Waage, das konstant Wärme abgibt und eine Wärmeumgebung von zwischen 36 und 37 Grad herstellt, damit das Neugeborene während der Erstuntersuchung nicht an Temperatur verliert.

Ein weiteres Detail, um den ständigen Körper- und Sichtkontakt zu ermöglichen und somit die Bindung zwischen Mutter und Baby zu fördern, sind die zur Verfügung stehenden Beistellbettchen. Da eine Seite dieser Betten abgenommen werden kann, wird das Stillen erleichtert, das Bonding gefördert und dem Neugeborenen geholfen, sich besser zu entspannen. Darüber hinaus verfügen alle Kreißsäle über diverse Optionen zur Entspannung aller Sinne, die von der Gebärenden ausgewählt werden können.

Entspannung ganz nach den Wünschen der Mutter

Die Kreißsäle der Entbindungsstation verfügen über die Möglichkeit, diverse sensorische Einstellungen zur Entspannung der Mutter vorzunehmen. Einige davon sind:

Farbtherapie – die Mutter kann die Intensität und Farbe der Beleuchtung in ihrem Zimmer selbst bestimmen.

Aromatherapie – die Mutter kann auf Wunsch diverse Aromen wählen, die den Raum dann beispielsweise mit dem Duft nach Lavendel, Weihrauch oder Orange erfüllen.

Musiktherapie – die Kreißsäle verfügen über Bluetooth-Verbindung, über die auf Wunsch die zuvor von der Mutter zusammengestellte „Playlist“ abgespielt werden kann.

Die Entbindungsstation verfügt außerdem über eine Geburtswanne zur Entspannung während der Dilatation oder für eine Wassergeburt.

Damit die Geburt so verläuft,wie Sie es sich wünschen!

Sofern sich nichts Unvorhergesehenes ereignet, verläuft die Entbindung nach dem „Geburtsplan“, der nach den Wünschen und Vorstellungen der werdenden Mutter mit dem Fachpersonal der Klinik im Vorfeld vereinbart worden ist.

Während der gesamten Geburt verbleibt die Gebärende, begleitet von ihrem Partner oder einem Familienangehörigen ihrer Wahl, in einem Kreißsaal nur für sie und wird von einem kompetenten Geburtsteam betreut. Bei der Geburt ist stets ein Neonatologe anwesend, der die Erstuntersuchung des Neugeborenen durchführt.

Sicherheit bei der Entbindung

Seit jeher ist die Clínica Rotger das private Krankenhaus der Balearen, in dem jährlich die meisten Geburten betreut werden. Etwa sieben Prozent der hier geborenen Babys haben deutsche Eltern, denen in dem Krankenhaus mit Rat und Tat zur Seite gestanden wird. Die neue Entbindungsstation verfügt über bessere Zugänge und bietet den Gebärenden und ihrer Begleitperson ein hohes Maß an Komfort. Darüber hinaus wurden neue geburtshilfliche Optionen und Behandlungsmöglichkeiten eingeführt, wie sie zunehmend von den werdenden Eltern gefordert werden.

Die Prinzipien der Fachärzte der Clínica Rotger entsprechen vollständig den bewährten Praktiken, die traditionell in Bezug auf Betreuung und Sicherheit bei der Geburt entwickelt wurden. Ein Beispiel dafür ist die ständige Anwesenheit eines Neonatologen im Kreißsaal, der wenige Minuten nach der Geburt die Erstuntersuchung des Babys durchführt. Das gilt aber auch für verpflichtende Einrichtung einer Neugeborenen-Intensivstation.

Mit ihrem Team aus Geburtshelfern, Hebammen, Elternberatung und Neonatologen ist die Klinik in Sachen Entbindungen wahrlich eine Referenz auf den Balearen und bietet die Garantie, mit den modernsten Einrichtungen ausgestattet zu sein, die es derzeit auf den Inseln gibt.