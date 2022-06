Wenn man durch die Straßen geht, scheint Corona bei den Menschen auf Mallorca vergessen. Und obgleich die reale Zahl der Ansteckungen derzeit nicht von den Gesundheitsbehörden erfasst wird, sorgt nun die Zahl der schweren Verläufe der Krankheit für Sorgen. In den Krankenhäusern der Balearen lagen am Donnerstag (23.6.) 220 Patienten aufgrund einer Covid-19-Infektion. Das sind 37,5 Prozent mehr als noch eine Woche zuvor.

So ist die Lage in den Krankenhäusern

203 von ihnen liegen auf den normalen Stationen, das sind 59 mehr als vor einer Woche. 17 der Patienten liegen auf der Intensivstation, einer mehr als sieben Tage zuvor. Nach Inseln aufgeschlüsselt, befinden sich auf Mallorca 176 Patienten auf der normalen Station (58 mehr als vergangenen Donnerstag) und 13 auf der Intensivstation (3 weniger); auf Ibiza sind 26 Patienten auf der normalen Station (3 mehr) und 4 auf der Intensivstation (einer mehr), und auf Menorca befindet sich ein infizierter Patient auf der Station (2 weniger).

Anzahl der Todesfälle

In diesem Zeitraum wurden auf Mallorca zudem fünf Todesfälle durch das Coronavirus verzeichnet, womit sich die offizielle Zahl der Todesfälle auf den Balearen seit Beginn der Pandemie auf 1.421 erhöht. Zwei dieser Todesfälle ereigneten sich im April, wurden aber erst jetzt in die Statistik aufgenommen. Die anderen drei Todesfälle, bei denen es sich um drei Frauen handelt, ereigneten sich in den letzten sieben Tagen: eine 89-jährige Frau starb am 17. Juni, eine 91-jährige Frau am Tag darauf und eine 88-jährige Frau am 20. Juni.

So steht es um die Impfung

Auf den Balearen sind aktuellen Zahlen zufolge 973.797 Personen geimpft, also rund 87 Prozent der Bevölkerung. 483.821 von ihnen haben zudem eine Booster-Impfung erhalten.

Infektionszahlen nur von Risikogruppen

Seit Ende März werden in Spanien nur die Ansteckungszahlen von Risikogruppen erfasst. Deshalb wurden in den vergangenen sieben Tagen 1.730 Neuinfektionen festgestellt. Die tatsächlichen Ansteckungen dürften weit darüber liegen. /pss