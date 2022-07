Die Überlastung der Notaufnahme im Landeskrankenhaus Son Espases auf Mallorca hält an. Wie die Gewerkschaft der Krankenpflegerpersonals (SAE) am Dienstag (5.7.) in einer Pressemitteilung erklärte, sei die Situation "unhaltbar". Aktuell drängten sich 147 Patienten in der Notaufnahme, 54 von ihnen sollten eigentlich schon lange auf die jeweilige Station verlegt werden - doch dort sei kein Platz. Laut SAE warten einige Patienten bereits seit vier Tagen auf ein Stationsbett.

Mehr zum Thema Chaos im Landeskrankenhaus auf Mallorca: 62 Patienten ohne Betten