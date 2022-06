Die Veranstalter des Mallorca Live Festival haben sich in einer Mitteilung für den holprigen Start des Events am Freitag (25.6.) entschuldigt und Verbesserungen für das Wochenende versprochen. "Wir bedauern sehr, was am ersten Tag passiert ist", heißt es, trotz der Anstrengungen der zahlreichen Mitarbeiter beim größten Musik-Event auf Mallorca.

Probleme gab es insbesondere beim Zutritt der rund 27.000 Besucher zum Gelände. In den sozialen Netzwerken gibt es zahlreiche Beschwerden über Wartezeiten von mehr als zwei Stunden, um die Eintrittsbändchen abzuholen. Auch bei der Benutzung der Busse sowie bei der Getränkeausgabe habe es lange Schlangen gegeben. Die Veranstalter versprechen nun zum einen mehr Personal bei den Zutrittskontrollen, zum anderen könnten die Tickets am Samstag schon ab 15 Uhr eingelöst werden. Das größte Festival der Insel, das Mallorca Live Festival holt noch bis Sonntag etliche hochkarätige Musiker auf das Gelände des alten Wasserparks in Calvià. Headliner am Freitag war C. Tangana, dazu spielten unter anderem Editors, Izal und Kase.O. Am zweiten Festivaltag stehen Christina Aguilera, Franz Ferdinand, Supergrass, Jeff Mills, Temples und weitere Bands auf der Bühne. Am Sonntag wird dann die Sternstunde für Muse, Justice, Metronomy sein. /ff