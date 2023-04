Mit dem internationalen Magie-Festival „Fat i fat“ feiert Palma eine Premiere. Zum ersten Mal kommen am 15. und 16. April in der Balearen-Hauptstadt viele professionelle Zauberer, Magie-Fans und Schaulustige zusammen.

Im Vorfeld gibt es am 14. April (19 bis 21 Uhr) noch eine Masterclass für die Magier selbst. Am Samstag (15. April) kann sich der Zauberer-Nachwuchs um 11.30 Uhr im Kulturzentrum Can Alcover bei einem Workshop ausprobieren (Eintritt: 10 Euro, Anmeldung: festivalfatifat@gmail.com).

An zwei Galas tritt an beiden Festivaltagen unter anderem der lateinamerikanische Zauber-Meister Bruno Tarnecci auf. Am Sonntag (16.4.) dürfen sich Familien um 12 Uhr im Teatre Xesc Forteza zu einer Show einfinden (10 Euro), um 19 Uhr steigt am selben Ort die Abschlussgala. Infos mit dem genauen Programm unter bit.ly/MagiePalma