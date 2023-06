Der Legende nach stand Scarlet Rivera eines Tages Mitte der 70er-Jahre an einer Straßenecke in New York. In der Hand hatte sie einen Geigenkasten. Plötzlich hielt eine Limousine an. Der Mann, der herumkutschiert wurde, sprach die junge Frau an. Es sollte der Beginn einer großen Karriere werden, denn bei dem knurrigen Fremden handelte es sich um niemand anderes als Bob Dylan.

Er lud die Violinistin, die mit bürgerlichem Namen Donna Shea heißt, ins Studio ein, nahm sie mit auf die Bühne. Später wurde sie Teil seiner Band, als erste Frau überhaupt. Mit ihr tourte Dylan in der auch von Martin Scorsese in einem Film verewigten „Rolling Thunder Revue“ um die Welt. Ohne ihre warmen Violine-Einlagen wäre der Songklassiker „Hurricane“ vom Album "Desire" nur halb so gut. Verschiedene Stars, verschiedene Genres Es sollte nicht nur bei der Zusammenarbeit mit dem Folk-Barden bleiben. Auch mit Größen wie Tracy Chapman oder David Johansen sowie mit dem Duke Ellington Orchestra stand Rivera auf der Bühne, probierte sich in verschiedenen Genres – etwa in der keltischen Musik – aus. Daneben nahm sie immer wieder Solo-Alben auf. Und auch eine Neuauflage von "Hurricane" gab es. Im Jahr 2021 nahm sie den Song mit der US-amerikanischen Band Nine Mile Station neu auf. Es war das erste Mal, dass sie das Lied mit jemand anders als Bob Dylan spielte, erklärte sie in Interviews. Zuletzt erschien im vergangenen Jahr das Album "All Of Me". Konzert in Palma Am Freitag (16.6.) spielt die 73-Jährige im Rahmen der langjährigen mallorquinischen Konzertreihe "Women don't wait for Waits" ein Konzert in den Gärten der Fundació Miró in Palma. Dort wird sie nicht nur Geige spielen, sondern auch singen. Auf dem Programm: Songs von Bob Dylan. Begleitet wird sie dabei vom Gitarristen Bradley Lauretti. Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Karten ab 16 Euro unter ticketib.com