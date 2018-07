Deutsche Graffitis verschandeln idyllischen Steinstrand auf Mallorca

Durch deutschsprachige Graffitis haben Unbekannte einen Teil der Küste von Mallorca verschandelt. Drei mit grellen Sprayfarben auf die Felsen gesprühte Schriftzüge am idyllischen Strand Sa Punta Negra im Süden der Insel entdeckte die zuständige Gemeinde Santanyí in der vergangenen Woche, wie am Sonntag (1.7.) bekannt wurde. Der abgelegene Küstenabschnitt ist zu Fuß nur über Privatgrundstücke zugänglich. Wahrscheinlicher sei deshalb, dass die Täter per Boot anlegten.

Es handelt sich um einen Küstenabschnitt, an dem noch zwei sogenannte "escars" - also alte ehemalige Fischerhäuser - stehen. Diese wurden nun mit dem Schriftzug "Der Lachs" versehen. Ein weiteres Graffiti lautet "Päm Päm". Gezeichnet ist die illegale Aktion mit den Zeichen "Berlin 2018". Das Rathaus hat die Ortspolizei und die Küstenbehörde eingeschaltet. Fachleute befürchten, dass sich die Graffitis aufgrund der porösen Oberfläche des Gesteins nur schwer entfernen lassen. /tg