36 Grad auf Mallorca - dann lässt die Hitze etwas nach

In Cala Ratjada ist es am Mittwoch etwas diesig. Foto: MZ Livecam

Noch einmal Sauna-Wetter auf Mallorca, dann geht die Hitze etwas zurück. Es bleibt aber unverändert sonnig während der ganzen Woche.

Der Mittwoch (4.7.) ist mit ein paar Wolken gestartet. Bis zum Abend kämpft sich die Sonne aber durch. Die Tageshöchsttemperatur liegt bei 36 Grad in Sa Pobla, 30 Grad in Palma de Mallorca.

Ein Sprung ins Meer gleicht fast schon dem in die Badewanne. Bei 27 Grad Wassertemperatur gibt es nur eine minimale Erfrischung an der Playa de Palma. 3 Grad kühler ist das Meer an der Playa de Muro.

Den Sonnenuntergang gibt es um 21.21 Uhr zu bestaunen. Danach fallen die Temperaturen inselweit auf um die 20 Grad.

Der Donnerstag startet sonnig. In den Mittagsstunden können phasenweise ein paar Wolken am Himmel aufziehen. Die Tageshöchsttemperatur fällt in Palma de Mallorca auf 31 Grad.

Die ersten Aussichten für das Wochenende versprechen stabile Temperaturen und viel Sonne. /rp